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親人中風「2週燒20萬」！他好奇：未來會噴多少錢　網答案超沉重

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▲中風後常見的迷思。（圖／pixabay）

▲家中有親人中風「會噴多少錢」，網友回答超沉痛。（圖／免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

家裡有無法行動、必須長時間有人看護的親人，究竟會耗費多少錢財與精力。一名網友在批踢踢表示，他有一位朋友的父親最近中風，還沒有算到後面漫長的生活開支，光是從中風住院到出院回家，就花了至少20萬元，因此好奇「家裡養一個中風會噴多少錢」，文章分享後引發網友熱議。

原PO在批踢批八卦板以「家裡有人中風，會噴多少錢」為題表示，前一陣子他有一名朋友的老爸突然中風，住院大約2週才可以回家休養，「除了醫療費以外，還要買一堆中風看護、休養的器具，瞬間噴了20萬元」，讓他看了十分感慨，也好奇其他人的情況又是如何。

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文章分享後引發網友熱議，有人說「重點是後續的支出和精神壓力」、「親戚之前第一年破百，醫院看護每天2200，住院一個月約3萬，醫療耗材另外算」、「外公腦外傷，植物人兩年，連同當初面部、手骨折，就花了兩百多萬」、「後續錢倒是小問題，心理壓力比較大」、「壓力大到會讓人崩潰。」

也有網友特別回文，他的爸爸2年前在家裡中風，為了能隨時有人照顧爸爸，他拿出全部積蓄與辭掉工作，在家中與母親輪流看護，全家僅靠哥哥一個人高薪養家，他的情況每個月仍要噴3萬元，若「請看護」更會上升的7萬多，「爸爸今年七十歲，我也快四十歲了，也不知道還能撐多久。」

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