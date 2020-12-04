夫失手悶殺中風愛妻！「安樂死快過吧」鄉民看哭了：2人都痛苦

▲愛妻中風30年，夫帶著悲痛了斷生命。（圖／記者黃宥寧攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《妻中風哀號30年 夫不捨悶殺痛哭「對不起」》，年近70歲的蔡男，心疼妻子中風30年痛苦臥床，一時情緒失控，悶住妻子口鼻一段時間後，跑到護理站哭喊「對不起」，但妻子經急救5天仍宣告不治。台北地檢署3日依殺人罪嫌起訴蔡男，事件讓網友看得又心酸又不捨，一面倒希望修法通過安樂死，「兩個人都好痛苦……」

據了解，蔡男的妻子30年前中風後，無法與外界言語溝通，當時2人的獨子還在念國小，多年由蔡男負責照護，因為妻子只要躺著就會不舒服的哀號呻吟，蔡男時常要費力坐在妻子後面幫忙撐住坐姿，後來妻子又多次中風，開始請看護協助照顧，兒子則外出工作賺錢。

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9月間，蔡妻無故發燒被送進台北長庚醫院，剛好看護也生病住院，又是剩下蔡男獨自照顧老伴和看護，9月5日晚間，蔡男聽著妻子無助的哀號聲，插著點滴的針頭脫落又噴出血來，想到妻子已經經歷數10年痛苦，他自己也已身心俱疲，一時亂了方寸，伸手摀住老伴口鼻，過了一陣子後，才神智清醒鬆手。

▲蔡男悶殺妻子，故事讓網友鼻酸直呼「好難過」。（圖／記者陳以昇攝）

驚覺鑄下大錯的丈夫跑向病房護理站，激動痛哭著說：「對不起」，護理人員呼叫醫師一同前往急救，但蔡妻5天後仍宣告不治。蔡男到案坦承犯行，兒子也幫忙求情，檢察官諭令蔡男5萬元交保，考量蔡男已觸犯殺人罪，依法起訴，但也為蔡男求情，希望法院依自首、其情可憫等理由，從輕量刑。

事件被轉發引發討論，許多網友都相當鼻酸、同情蔡男，希望政府趕快修法通過安樂死，別讓長照悲歌頻傳，「唉！真的希望安樂死可以通過」、「讓一個人痛苦哀號30年，這社會是怎麼了」、「30年……都要瘋了……」、「表示不到40歲就開始照顧妻子，照顧30年……」、「好難過，老先生真的好可憐」、「我比較想推類安樂死（不需要本人同意的安樂死）。」

不過，也有人認為要推動安樂死沒那麼簡單，畢竟一定會影響醫療、長照、醫藥市場，「除非公投通過，推動政府去立法。安樂死在全世界也沒普遍，醫療法律道德宗教問題一堆沒那麼好解」、「醫療業、長照業、外勞仲介業，怎麼可能放掉這超大餅」、「這種很難，不過至少可以先推動比較沒爭議的部份，比如說年輕時預立醫囑，如果失智或植物人可安樂死。」