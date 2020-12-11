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偏鄉高中女籃逆境爭光　國民黨雲林縣黨部青年發展協會贈球衣送暖

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▲麥寮高中位於雲林縣西北邊沿海，經費資源相對匱乏，國民黨雲林縣黨部許宇甄主委、雲林縣青年發展協會林郡郁理事長，致送該校女子籃球隊禦寒球衣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮高中位於雲林縣西北邊沿海，經費資源相對匱乏，國民黨雲林縣黨部許宇甄主委、雲林縣青年發展協會林郡郁理事長，致送該校女子籃球隊禦寒球衣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

麥寮高中女子籃球隊，參加雲林縣縣長盃高女組籃球賽獲得第一名，更勇奪 109年全國中正盃大學暨中學籃球賽冠軍，麥寮高中位於雲林縣西北邊沿海，經費資源相對匱乏國民黨雲林縣黨部許宇甄主委，雲林縣青年發展協會林郡郁理事長，於今(11)日連袂至麥寮高中，致送該校女子籃球隊禦寒球衣暨運動毛巾。

國民黨雲林縣黨部許宇甄主委除祝賀麥寮高中女子籃球隊獲得佳績外，更期許她們再接再厲，在求學之餘鍛鍊強健的體魄，培養德、智、體、群、美五育均衡發展的現代化青年，運動物資在全體隊員與教練陪同下，由麥寮高中校長林正雄代表接受，場面溫馨。

國民黨雲林縣黨部許宇甄主委指出，麥寮高中位於雲林西北邊沿海，每到冬天受到東北季風的影響，氣溫低、風沙大，麥寮高中的籃球練習場地在室外，籃球隊練習時常受冷風及飛沙吹襲，更需要防寒衣物保暖，由於成軍時間短，獲得外界贊助不多，經費資源相對匱乏，但全體隊員並未因此懈怠，反而在逆境中成長，在教練指導帶領下，利用課餘時間刻苦勤練球技，於今年獲得雲林縣長盃高女組冠軍，更在109年全國中正盃籃球賽中奪魁，因此與雲林縣青年發展協會林郡郁理事長發起社團募捐，藉以鼓勵麥中女籃隊的努力。

青年發展協會理事長林郡郁說，位在偏鄉的麥寮高中女子籃球隊，為鼓勵青少年要有在艱困環境中成長、茁壯的毅力與決心，因此與協會幹部、會員共同發起募資近6萬元，置辦禦寒運動衣物及運動毛巾致送麥寮高中女籃隊，支持並鼓勵她們再接再厲，所捐贈之衣物印上青發會LOGO，代表青發會的支持及奮發向上的精神，也呼籲社會大眾一起用行動來支持麥寮高中女子籃球隊，為雲林優秀的小將們加油。

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