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國民黨雲林縣部端午愛心粽　2萬顆發弱勢家庭度佳節

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▲民黨雲林縣黨部端午祈福防疫愛心活動，包2千顆粽子獻愛心助弱勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民黨雲林縣黨部端午祈福防疫愛心活動，包2千顆粽子獻愛心助弱勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨雲林縣黨部於今日上午舉辦「過端午祈福防疫愛心綿延助弱勢」公益關懷活動，今年是第三年與雲林縣民眾服務社共同舉辦的包粽助弱勢活動，邀請雲林縣政府、救國團雲林縣團委會、立法委員林文瑞服務處、雲林縣婦女會、斗六市公所、等20鄉鎮市各社團的志工一起包粽獻愛心助弱勢。

國民黨雲林縣黨部今年在疫情趨緩後首次辦理的活動，端午節愛心包粽助弱勢，雲林縣長張麗善、主委許宇甄等人於愛心鋁箔氣球寫上天佑台灣、雲林加油、病毒bye bye…等祈福話語，一起將愛投入台灣主題箱，象徵「齊心協力，送愛護台灣」，也為辛苦的醫護人員及第一線防疫人員加油打氣，祈禱台灣能早日脫離疫情。

雲林縣黨部主委許宇甄表示，延續去年的包粽助弱勢的愛心，各社團的愛心志工也熱烈響應參加包粽的行列，衷心感謝所有贊助企業及參與的所有志工、團體讓我們今年得以持續辦理。邀集婦女社團與民間慈善團體，號召500位包粽高手包了近2萬顆粽子，下午將由各鄉鎮市志工將粽子親送至20鄉鎮之弱勢家庭共計2000戶。

▲民黨雲林縣黨部端午祈福防疫愛心活動，包2千顆粽子獻愛心助弱勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民黨雲林縣黨部端午祈福防疫愛心活動，包2千顆粽子獻愛心助弱勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

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