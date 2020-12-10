雲林虎尾疑車輛老舊行駛間突冒煙　女駕駛驚逃幸民眾勇助未釀災

▲附近民眾發現，隨即見義勇為，一把抓著店裡的滅火器就幫忙灌救。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮今（10）日下午市區突然發生一輛汽車行進間突然冒出濃煙，車上女駕駛見狀等不及將車輛停至路邊便急忙下車，附近民眾見狀前往幫忙，持滅火器望冒煙的引擎室灌救，見白煙沒有減少的跡象隨即撥打119求救，警消到場持續灌救這才結束一場虛驚，所幸無人受傷。

雲林縣消防局今日下午4點31分獲報，虎尾鎮光復路發生火燒車，報案民眾潘姓男子指出一輛自小客車自引擎是狂冒白煙，恐怕會起火燃燒，請求消防隊前往救援，雲林縣消防局獲報後派遣水箱車、救護車各一部趕往現場。

警消到場後發現黑色自小客車停於路中，引擎室不段冒出白煙，隨即佈水線警戒，並將引擎蓋掀開後持滅火器往冒煙處底部灌救，直至未再冒出白煙、經檢查安全無虞，在十分鐘以內迅速解除危險，這才結束一場虛驚。

▲警消到場後隨即佈水線警戒，並將引擎蓋掀開後持滅火器往冒煙處底部灌救，直至未再冒出白煙、經檢查安全無虞，在十分鐘以內迅速解除危險，這才結束一場虛驚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

附近民眾表示，自小客車駕駛為一名30多歲楊姓女子，行經光復路車輛突然冒出白煙，女子嚇得花容失色趕進下車，附近民眾發現，隨即見義勇為怕真的燒起來，一把抓著店裡的滅火器就幫忙灌救，但發現效果不彰，隨即通報119，所幸無人受傷，只是虛驚一場。

虎尾警分局表示，約在下午4點33分獲報光復路有火燒車事件，隨即派員前往指揮交通並警戒附近危安，自小客車女駕駛供稱是開車行經該處除然冒煙才停下逃離，引擎突然的冒煙，經消防隊人員及附近民眾幫忙下撲滅火勢。

虎尾警分局呼籲民眾，平時要注意自家車輛保養，尤其十年以上老車若有任何異常應立即尋求專業人員檢查以確保行車安全，若在路上遇有緊急危難狀況或有需協助情事，可即撥打「110」電話向警方求助。

▲自小客車女駕駛供稱是開車行經該處除然冒煙才停下逃離，引擎室突然的冒煙，經消防隊人員及附近民眾幫忙下撲滅火勢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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