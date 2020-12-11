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王浩宇諷牛排有「賽德克巴萊」　孔文吉：發動族人到服務處抗議

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記者羅婉庭／台北報導

民進黨籍桃園市議員王浩宇日前於臉書放上牛排圖片並附註「這裡面，有賽德克巴萊嗎？」引發原住族群體公憤。國民黨團11上午召開記者會，強烈譴責王浩宇歧視原住民，要求公開道歉，原住民立委孔文吉則揚言，要發動賽德克族人到王浩宇的桃園服務處抗議。

▲▼國民黨團召開「譴責民進黨王浩宇護萊豬 侮蔑賽德克巴萊低級秀下限」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「譴責民進黨王浩宇護萊豬 侮蔑賽德克巴萊低級秀下限」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團批評，王浩宇用圖像、文字羞辱、侮蔑原住民族，更凸顯美豬牛必須標示「有萊、無萊」的正當性與急迫性，並要求說自己身上也有原住民血統的總統蔡英文，公開譴責同黨市議員歧視原住民的行為，民進黨、王浩宇必須公開向全國所有原住民族道歉。同時，呼籲民進黨團支持《反族群歧視法》的制定，讓王浩宇受到法律制裁。

黨團書記長林奕華表示，民進黨籍桃園選出的不分區議員王浩宇簡直把低級當有趣、秀下限沒底線，在自己的臉書以一張牛排照片標記「這裡面有賽德克巴萊嗎？」用質疑牛排含有萊劑的隱喻，拿原住民賽德克族的名稱戲謔、誣蔑，非但不好笑，甚至涉嫌歧視原住民族。

林奕華指出，台灣原住民族原本有9族，後來再細分為現在的16族，「泰雅族」分出「賽德克族」就是其中之一，台灣高達7成的民意反對含有萊劑的美牛、美豬進口，主要是萊劑是對人體有害的藥物，王浩宇拿賽德克族來隱喻牛排含萊劑，把原住民族與萊劑放在一起，根本就是歧視原住民族，國民黨團給予最嚴厲的譴責，王浩宇必須向原住民族鄭重道歉。

林奕華表示，民進黨過去在野時反萊牛進口，現在執政之後含萊劑的牛豬肉和內臟全進來，身為地方民意代表的王浩宇，不是該跟自己的黨反應最直接的民意，反而用這種戲謔的方式來護航民進黨政策，認為全民就應該吃含有萊劑的美豬牛，王浩宇是否也意味著在未來，在民進黨開放美萊豬牛後，全民都得「吞下去」？

來自南投縣仁愛鄉賽德克族的藍委孔文吉表示，賽德克巴萊這部電影裡有一句話，「如果文明要叫我們卑躬屈膝，我們要讓你們知道野蠻的驕傲」。他說，賽德克巴萊的漢文解釋，就是「真正的人」、「真正的勇士」。

孔文吉指出，王浩宇以牛排含萊劑侮辱賽德克族，這讓所有賽德克族，乃至於各原住民族群都無法接受，強烈譴責這樣的文字羞辱行為，必須向賽德克族公開道歉，否則將發動賽德克族到王浩宇桃園服務處抗議。孔文吉氣憤表示，王浩宇用牛排隱喻，是否也代表他要吃掉賽德克族？繼續欺凌原住民族？

孔文吉指出，蔡英文總統2016年8月1日在總統府內公開向原住民道歉，當時所做承諾，到底有幾項做到了？民進黨立委從第9屆到現在的第10屆第2會期，動用多數暴力封殺《反族群歧視法》，現在民進黨的桃園市議員又在臉書汙辱原住民族、汙衊賽德克族，難道這就是民進黨所說的多元文化包容嗎？

李德維則表示，民進黨號稱尊重多元族群，卻放任黨籍議員亂開少數族群玩笑，民進黨也有兩位原住民立委陳瑩和伍麗華，她們也應該對王浩宇這種言論表態，否則民進黨就是歧視少數族群的政黨。

李德維更指出，王浩宇在得知國民黨團將召開記者會後，仍維持戲謔態度在自己的臉書放上黨團記者會採訪通知，完全沒有反省的誠意，繼續用戲謔、不在意的態度處理歧視原住民的行為。

▲王浩宇臉書指牛排含「賽德克巴萊」惹議。（圖／翻攝自臉書）

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