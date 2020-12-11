食安自治條例遭退侯友宜揚言釋憲　蘇貞昌：全國要同步不能亂了套

記者林銘翰／台北報導

新北市議會8日三讀通過「新北市食品安全衛生管理自治條例」修正草案，增列瘦肉精零檢出條文並增訂罰則，新北市長侯友宜表示，若行政院不同意，將會採取法律動作，包括釋憲、訴願都是會考慮的做法。對此，行政院長蘇貞昌11日表示，大家都知道國家就是一個，食安是第一，全國要同步、不能亂了套。

新北市議會8日下午三讀通過「新北市食品安全衛生管理自治條例」第6條之1、第17條之1修正草案，增列瘦肉精零檢出條文，同時增訂罰則，若豬肉以及加工製品檢出乙型受體素（瘦肉精）、未超過安全容許標準者，將處3萬元以上10萬元以下罰鍰，得依次開罰。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



蘇貞昌11日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。蘇貞昌會前受訪時表示，大家都知道國家就是一個，食安是第一，全國要同步、不能亂了套，政府現在注意到各地情形，最後會有統一規範，讓全國大家不要亂了套，也希望大家支持。

蘇貞昌強調，政府對於國人的健康，始終擺在第一位，台灣在世界上也要走出去，所以一直都會以這樣來努力，也希望國人同胞放心。蘇貞昌也說，雖然業界進口商有說不會進口萊豬，在進口的豬肉上也會明白標示有無萊劑，但政府的五大措施包括從源頭、海關到餐桌都會嚴格把關。

其他人也看了這些...

►ET民調／75.5%擔心吃到萊豬 5成4反對進口核食交換CPTPP

►ET民調／72%擔心台灣沒加入RCEP 未來經貿發展會受影響

►ET民調／共機擾台293架次 48％兩岸若爆衝突拜登不會派軍協防台灣

更多熱門新聞...

►ET民調／如果台灣取得新冠疫苗 39.2%民眾第一時間想施打

►ET民調／57.2％明年不會想出國觀光 三大「擔心」理由曝光

►ET民調／53.7％企業收入受新冠影響 4成8民眾對明年景氣表樂觀

►振興一下我們的美麗