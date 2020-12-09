7-11關東煮七成食材來自屏東「如記」　兼協助穩定農產品價格

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（右三）率同服務團隊拜訪竹田鄉如記食品公司 。（圖／記者陳崑福翻翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田鄉如記食品公司供應豬血糕、香蕉、黃金玉米等食品給7-11、全聯等超商，打出品牌口碑，立法院顧問、也是東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉8日率同服務團隊拜訪，了解創業過程 及協助穩定農特產品的，降低農友損失的用心，大為讚嘆。

▲▼蘇清泉（中）拜訪如記、公司大門前合照。

蘇清泉昨天率露服務團隊曾煜超、蘇珉賢、林育先前往竹田鄉，拜訪如記食品董事長許德全，受到許董事長熱情接待。

▲▼許德全（左）董事長、參觀倉庫作業。

許德全向蘇清泉院長一行人介紹如記創業的過程，他說，故鄉是屏東新園鄉，原本是傳統農業家庭，於1982年時，從鳳山開始豬血糕生意，五個兄弟與父親，共同努力，各司其職，並切入傳統市場，達到一定規模時，在高雄大發工業區設廠，將產品銷往各大通路。

其中最著名的就是與7-11合作，研發各式產品，並提供優質農產品與鮮食冷凍包裝食品，7-11裡的關東煮有七成商品都來自如記；香蕉、黃金玉米，也是如記供貨，多年來如記以落實原物料源頭管理，提高生產效率，研發新產品，並建立標準與品保制度與流程。

許董事長表示，為強化原物料穩定與品質，成立了亘宇蔬菜生產合作社，與農民契作高麗菜、玉米、蘿蔔、竹筍、苦瓜、香蕉等，提升台灣農業品質，也穩定農民收入，多年前紅龍果、洋蔥盛產，價格崩盤時，如記也結合通路商，共同採購，減低農民的損失，發揮企業家精神，成為良善的循環。

蘇清泉說，如記食品長期協助農業，將台灣優質農產品，進行品質管理及加工生產，供應鮮食與加工食品到7-11、全聯等知名超商，讓消費者食的安心，用的放心，可說是屏東之光，更是台灣前進的力量。

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