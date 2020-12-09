　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

7-11關東煮七成食材來自屏東「如記」　兼協助穩定農產品價格

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉率同服務團隊拜訪竹田鄉如記食品公司 。（圖／記者陳崑福翻翻攝，以下同）

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（右三）率同服務團隊拜訪竹田鄉如記食品公司 。（圖／記者陳崑福翻翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田鄉如記食品公司供應豬血糕、香蕉、黃金玉米等食品給7-11、全聯等超商，打出品牌口碑，立法院顧問、也是東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉8日率同服務團隊拜訪，了解創業過程 及協助穩定農特產品的，降低農友損失的用心，大為讚嘆。

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉率同服務團隊拜訪竹田鄉如記食品公司 。（圖／記者陳崑福翻翻攝，以下同）

▲▼蘇清泉（中）拜訪如記、公司大門前合照。

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉率同服務團隊拜訪竹田鄉如記食品公司 。（圖／記者陳崑福翻翻攝，以下同）

蘇清泉昨天率露服務團隊曾煜超、蘇珉賢、林育先前往竹田鄉，拜訪如記食品董事長許德全，受到許董事長熱情接待。

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉率同服務團隊拜訪竹田鄉如記食品公司 。（圖／記者陳崑福翻翻攝，以下同）

▲▼許德全（左）董事長、參觀倉庫作業。

▲屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉率同服務團隊拜訪竹田鄉如記食品公司 。（圖／記者陳崑福翻翻攝，以下同）

許德全向蘇清泉院長一行人介紹如記創業的過程，他說，故鄉是屏東新園鄉，原本是傳統農業家庭，於1982年時，從鳳山開始豬血糕生意，五個兄弟與父親，共同努力，各司其職，並切入傳統市場，達到一定規模時，在高雄大發工業區設廠，將產品銷往各大通路。

其中最著名的就是與7-11合作，研發各式產品，並提供優質農產品與鮮食冷凍包裝食品，7-11裡的關東煮有七成商品都來自如記；香蕉、黃金玉米，也是如記供貨，多年來如記以落實原物料源頭管理，提高生產效率，研發新產品，並建立標準與品保制度與流程。

許董事長表示，為強化原物料穩定與品質，成立了亘宇蔬菜生產合作社，與農民契作高麗菜、玉米、蘿蔔、竹筍、苦瓜、香蕉等，提升台灣農業品質，也穩定農民收入，多年前紅龍果、洋蔥盛產，價格崩盤時，如記也結合通路商，共同採購，減低農民的損失，發揮企業家精神，成為良善的循環。

蘇清泉說，如記食品長期協助農業，將台灣優質農產品，進行品質管理及加工生產，供應鮮食與加工食品到7-11、全聯等知名超商，讓消費者食的安心，用的放心，可說是屏東之光，更是台灣前進的力量。

▲Her今天推出萬年經典SK-II青春露230ml原價6250元，特價3490元

ET快訊
快訊／高雄205兵工廠閃燃爆炸　3人遭炸傷送醫搶救中
遭華研控16首歌侵權　Hebe錯愕回應了
Google年度關鍵字排行出爐　第一名超意外
小甜甜「日月潭拜月老」脫單SOP曝！半年爆有孕
媽媽軟禁彰化女童12年　悲吐原因：為了保護她
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021年屏東跨年｢K歌之夜」　光良、徐懷鈺、董事長樂團嗨唱

無懼雙11之後…遠東巨城周年慶12天26億　員工曝制霸關鍵

7-11關東煮七成食材來自屏東「如記」　兼協助穩定農產品價格

2女登山迷路天黑發慌　南嘉警消合作馳援助脫困

台南「神秘白貨櫃車」終點曝！連2天現身...網驚：撞到台股跌停板

桃園2021跨年晚會持市民卡過卡感應登錄　有機會中汽車大獎

新北「翡翠樹蛙茶」新亮相　喝馥郁清爽有機茶兼做公益

從做餅學徒到餅舖老闆　徐振芳捐贈復康巴士響應獅子會公益精神

嘿！來桃園搖滾吧　「台灣搖滾音樂主題展」展現音樂多樣化

桃園2021跨年晚會「國師」唐綺陽首度參與　為市民指點迷津

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

高雄運將疑在車內使用充電平板 碰一聲爆炸！他求救8分成焦屍亡

米克斯每天準時「等阿公下班」　從沒遲到過！直挺坐門口揪甘心

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

《驅魔麵館》趙炳圭一人打趴學校流氓　警察想包庇..富豪出面回擊超爽！

KID「我就是像余天」為自己辯論XD　女學生遇胡宇威心花開..緊盯眼球都不見

2021年屏東跨年｢K歌之夜」　光良、徐懷鈺、董事長樂團嗨唱

無懼雙11之後…遠東巨城周年慶12天26億　員工曝制霸關鍵

7-11關東煮七成食材來自屏東「如記」　兼協助穩定農產品價格

2女登山迷路天黑發慌　南嘉警消合作馳援助脫困

台南「神秘白貨櫃車」終點曝！連2天現身...網驚：撞到台股跌停板

桃園2021跨年晚會持市民卡過卡感應登錄　有機會中汽車大獎

新北「翡翠樹蛙茶」新亮相　喝馥郁清爽有機茶兼做公益

從做餅學徒到餅舖老闆　徐振芳捐贈復康巴士響應獅子會公益精神

嘿！來桃園搖滾吧　「台灣搖滾音樂主題展」展現音樂多樣化

桃園2021跨年晚會「國師」唐綺陽首度參與　為市民指點迷津

航海王再度發威！破萬張長榮持股　2天「賺近6千萬」超驚人

台南歸仁雜草火警害高雄空污　市府重罰地主台糖127.5萬

「台灣最美飯店出爐」13間新進榜！福容淡水、花蓮理想大地3連霸

日皇后雅子57歲生日　談新冠肆虐致敬醫療人員：2020是心痛的一年

沒入榜「大到不能倒」的銀行也不會倒！　業者曝原因

彰化女童遭軟禁12年！爸「爆瘦14kg」曝找尋過程：不強迫她跟我住

私接代操股票收紅包！勞動基金貪官游迺文惡行再爆...抗押被打臉

消保處抽測15件市售成人紙尿褲品質　「乾爽性、保留量」排行出爐

蘋果新品AirPods Max細節曝光　外媒：未附贈充電頭、音源線

台電攜手奇異、中鼎大廠採購新燃氣機組　斥資千億打造650萬瓩供電

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房

台糖荒地大火　南高環保局合力監控

桃園2021跨年晚會　「國師」唐綺陽參與

桃園2021跨年晚會　持市民卡抽大獎

徐振芳捐贈復巴　響應獅子會公益精神

男子不會用Google Maps　竟失去姻緣！

吃完翻倒湯！女奧客嗆太貴　店家回應

桃園果菜市場屋頂　全面更換鋁鋅合板

台灣搖滾音樂主題展　展現音樂多樣化

遠東巨城周年慶12天26億　員工曝原因

大竹圖書館讀書　可欣賞六股埤塘夜景

更多熱門

相關新聞

蘇清泉接任屏東縣團友會會長　持續服務社會

蘇清泉接任屏東縣團友會會長　持續服務社會

長期擔任救國團屏東縣委會指導委員的屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉院長，12月5日接任救國團屏東縣團友會長，並獲得救國團總團部主任葛永光頒發聘書，接棒繼續服務屏東縣的年輕學子與朋友，服務社會，深耕地方。

安泰醫院重症團隊再出擊　8旬婦用葉克膜16天救回一命

安泰醫院重症團隊再出擊　8旬婦用葉克膜16天救回一命

神父設計佳平法蒂瑪聖母堂　列世界百大特殊教堂

神父設計佳平法蒂瑪聖母堂　列世界百大特殊教堂

外籍客單騎遊台快矖昏　警送飲水香蕉再出發

外籍客單騎遊台快矖昏　警送飲水香蕉再出發

IG爆紅、超逼真地瓜麵包北區超商才有

IG爆紅、超逼真地瓜麵包北區超商才有

關鍵字：

如記食品公司許德全蘇清泉關東煮香蕉7-11

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小甜甜爆交往半年「懷孕了」！　婦產科領媽媽手冊

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

真有外星人！美國保密協議簽下去了

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

為何陰毛是捲的？醫曝「3神奇作用」別急著剃　網友驚呆了

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

高雄「濃煙塞滿」臭爆！網喊窒息：救救我

公嬤家住3個月！接回貓抱不動了

更多

最夯影音

更多
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤
3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面