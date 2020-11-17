雙11包裹吃不消？小7物流跳出「貨物協尋中」　買家哀號：卡5天了

▲雙11包裹量太大，物流忙翻。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

雙11購物節許多人瘋狂網購，各地區的超商也出現驚人囤貨畫面，但有買家發現，「現在很多人的貨都不曉得寄到哪裡去了」，查詢物流進度也顯示「貨態異常協尋中」，似乎是雙11寄貨量太大使得7-11物流一片混亂。

原PO在PTT表示，不少賣家這兩天都收到貨物遺失的簡訊，買家查詢物流系統也跳出「寄件貨態異常協尋中」的畫面，而且似乎只有透過「7-11交貨便」於11/11與11/12這兩天寄出的包裹才有這問題，12日以後才寄送的賣家則比較少這狀況。

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▲小7物流卡住。（圖／翻攝自PTT）



其他網友回報，「11號買12號寄出，想說15號當自己的生日禮物，今天16號入伍紀念日了還沒到，系統發訊息還要再晚幾天」、「我的也卡在異常協尋了」、「至今不知貨在哪+1」、「12號交貨便收件到現在沒下文」、「12號寄的也還沒收到QQ」、「幫高調，也是11號出貨現在卡在貨物異常協尋中」、「我的卡在13號交貨便收件就不動了」。

另一名網友也在「爆料公社APP」指出，他雙11用蝦皮買了2件商品，16日查詢物流卻2張單都顯示「貨態異常協尋中」，17日深夜再度查詢又跳出「包裹已送達物流中心，進行理貨中」，讓他疑惑到底是物流還是系統出包？其他人也遇到相同狀況，「真的，我的也卡了5天了，到現在還在協尋…。」

▼多人物流都顯示貨物協尋中。（圖／翻攝自爆料公社APP）