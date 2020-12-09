一秒到韓國！超商開賣韓式部隊鍋、炸雞泡菜炒飯　加碼吃雪蟹蟹膏

▲OK mart網羅系列韓式美食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不能出國沒關係，來超商就能爽嗑各種韓式美食，還有超夯的「白飯小偷」雪蟹蟹膏、馬鈴薯泡麵。OK mart近日找來「醄醴敬妻泡菜」合作打造3款鮮食，選用必吃的韓式泡菜搭配炸雞、燒肉等，還有料超多的部隊鍋，暖心又暖胃，除外也網羅了一系列韓系美食，只要走進超商就彷彿一秒到韓國呢。

▲歐巴炸雞泡菜炒飯、泡菜燒肉三角飯糰。

▲白飯小偷「雪蟹蟹膏」。

看準台人熱愛韓國美食，OK mart攜手醄醴敬妻泡菜打造3款鮮食，首推「歐巴炸雞泡菜炒飯」，將去骨雞腿肉裹上韓式風味醬，再搭配泡菜製成粒粒分明的炒飯，也將泡菜與燒肉片結合，包裹在酥脆海苔中成為泡菜燒肉三角飯糰，讓早餐多了新選擇，而最後這款「韓式泡菜部隊鍋」，放滿了必備的起司、火腿、韓式魚板、豬五花片，冬天吃最暖心，16日全門市開賣。

除外，業者也網羅系列韓式美味，像是白飯小偷「雪蟹蟹膏」，有原味、辣味2種選擇，可以搭配白飯再滴上幾滴香油一同享用，或是將蟹膏和飯攪勻後包進海苔裡，還能抹在白土司上，通通好吃到不行；另也有5款韓國熱銷泡麵，像是起司拉麵、馬鈴薯泡麵、魷魚海鮮味湯麵餐、海鮮烏龍麵等一次滿足，趕緊衝超商開逛。

▲「小7X乾杯燒肉」聯名了。（圖／乾杯集團提供）

另，7-11近日也找來乾杯燒肉合作打造2款鮮食，包括「乾杯炭火燒肉飯糰」及「乾杯鹽烤燒肉雙拼握便當」，燒肉飯糰是使用備長炭烤豬肉，融入乾杯獨門醬汁，口感鹹甜中又帶有焦香味，而鹽烤燒肉雙拼握便當則是將備長炭烤豬肉，結合多汁烤雞腿排，在選用日本鹽味醬調味，還原經典的鹽蔥醬香氣，現在在小7全門市都吃得到。

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