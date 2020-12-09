　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

一秒到韓國！超商開賣韓式部隊鍋、炸雞泡菜炒飯　加碼吃雪蟹蟹膏

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼OK mart推韓系美食。（圖／業者提供）

▲OK mart網羅系列韓式美食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不能出國沒關係，來超商就能爽嗑各種韓式美食，還有超夯的「白飯小偷」雪蟹蟹膏、馬鈴薯泡麵。OK mart近日找來「醄醴敬妻泡菜」合作打造3款鮮食，選用必吃的韓式泡菜搭配炸雞、燒肉等，還有料超多的部隊鍋，暖心又暖胃，除外也網羅了一系列韓系美食，只要走進超商就彷彿一秒到韓國呢。

▲▼OK mart推韓系美食。（圖／業者提供）

▲歐巴炸雞泡菜炒飯、泡菜燒肉三角飯糰。

▲▼OK mart推韓系美食。（圖／業者提供）

▲白飯小偷「雪蟹蟹膏」。

看準台人熱愛韓國美食，OK mart攜手醄醴敬妻泡菜打造3款鮮食，首推「歐巴炸雞泡菜炒飯」，將去骨雞腿肉裹上韓式風味醬，再搭配泡菜製成粒粒分明的炒飯，也將泡菜與燒肉片結合，包裹在酥脆海苔中成為泡菜燒肉三角飯糰，讓早餐多了新選擇，而最後這款「韓式泡菜部隊鍋」，放滿了必備的起司、火腿、韓式魚板、豬五花片，冬天吃最暖心，16日全門市開賣。

除外，業者也網羅系列韓式美味，像是白飯小偷「雪蟹蟹膏」，有原味、辣味2種選擇，可以搭配白飯再滴上幾滴香油一同享用，或是將蟹膏和飯攪勻後包進海苔裡，還能抹在白土司上，通通好吃到不行；另也有5款韓國熱銷泡麵，像是起司拉麵、馬鈴薯泡麵、魷魚海鮮味湯麵餐、海鮮烏龍麵等一次滿足，趕緊衝超商開逛。

▲小7也吃得到乾杯燒肉！聯名燒肉飯糰、燒肉握便當11/30上市。（圖／乾杯集團提供）

▲「小7X乾杯燒肉」聯名了。（圖／乾杯集團提供）

另，7-11近日也找來乾杯燒肉合作打造2款鮮食，包括「乾杯炭火燒肉飯糰」及「乾杯鹽烤燒肉雙拼握便當」，燒肉飯糰是使用備長炭烤豬肉，融入乾杯獨門醬汁，口感鹹甜中又帶有焦香味，而鹽烤燒肉雙拼握便當則是將備長炭烤豬肉，結合多汁烤雞腿排，在選用日本鹽味醬調味，還原經典的鹽蔥醬香氣，現在在小7全門市都吃得到。

【你可能也想看】

►衝喝！萬波「紫米芋芋椰奶」回來了　整杯放滿芋泥、小芋圓還有珍珠
►炸雞控衝吃！頂呱呱「7折爽吃1斤雞」又來了　開賣時間、條件先看
►快訊／遭切割後首發聲　福灣：願承擔合作品牌所有銷售損失

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
6.1億威力彩得主身分曝光！豪捐7000萬做公益
田馥甄遭控侵權親自回應曝現況　未來演出恐受影響
軟禁套房內部影片曝光！彰化女童「12年沒出門」出現接觸障礙
小甜甜爆懷孕後「真實身材」曝光！直播首現身
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

小7、萊爾富雙12來了！連續3天咖啡「買22杯送11杯」優惠一次看

一秒到韓國！超商開賣韓式部隊鍋、炸雞泡菜炒飯　加碼吃雪蟹蟹膏

電商雙12加碼！12/12當天搭北捷不限趟數　全線限時免費搭乘

東森嚴選阿一鮑魚秘製聖誕火雞大餐　端出香港富臨飯店隱藏版佳餚

直逼5折缺貨中！adidas「雙12快閃」運動鞋現賺3千、秋冬帽T千元有找

巷口鄰居大變身！呷尚寶改裝掀橘黑風潮　網美瘋打卡「好拍又好吃」

震撼！石頭島STONE ISLAND被「羽絨之王」收購　確定「集團化」

「巧克力雪糕」不賣了！家樂福、全家確定下架福灣

「2020卡廸那FUN4街舞賽」G.O.F火辣開場揭序幕　700位參賽者同台較勁爭冠軍榮耀

福灣巧克力下架潮延燒！超商量販「低調切割」：目前未販售

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

米克斯每天準時「等阿公下班」　從沒遲到過！直挺坐門口揪甘心

《驅魔麵館》趙炳圭一人打趴學校流氓　警察想包庇..富豪出面回擊超爽！

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

高雄運將疑在車內使用充電平板 碰一聲爆炸！他求救8分成焦屍亡

KID「我就是像余天」為自己辯論XD　女學生遇胡宇威心花開..緊盯眼球都不見

小7、萊爾富雙12來了！連續3天咖啡「買22杯送11杯」優惠一次看

一秒到韓國！超商開賣韓式部隊鍋、炸雞泡菜炒飯　加碼吃雪蟹蟹膏

電商雙12加碼！12/12當天搭北捷不限趟數　全線限時免費搭乘

東森嚴選阿一鮑魚秘製聖誕火雞大餐　端出香港富臨飯店隱藏版佳餚

直逼5折缺貨中！adidas「雙12快閃」運動鞋現賺3千、秋冬帽T千元有找

巷口鄰居大變身！呷尚寶改裝掀橘黑風潮　網美瘋打卡「好拍又好吃」

震撼！石頭島STONE ISLAND被「羽絨之王」收購　確定「集團化」

「巧克力雪糕」不賣了！家樂福、全家確定下架福灣

「2020卡廸那FUN4街舞賽」G.O.F火辣開場揭序幕　700位參賽者同台較勁爭冠軍榮耀

福灣巧克力下架潮延燒！超商量販「低調切割」：目前未販售

田馥甄遭求償...Ella不捨吐她心情狀況！　S.H.E合體協商2年進度曝光

「民進黨邀請我一定跑步去」　彭文正赴國民黨常會談言論自由

補習班女主任管教幼兒...丟鐵椅「嚇阻」　8歲童驚「起身中招」

台商12天才發病「疑本土案例！」擴散足跡曝...醫6點勸：口罩戴滿

秋冬專案6人違規！入境無陰性證明且沒有合理理由「各遭罰1萬」

只要140元無限續！台中佛心韓式部隊火鍋　必吃噴汁酥脆炸雞

疫後時代企業視訊會議多　隆鼻權威提點camera face高顏質關鍵

拜登就職典禮籌備案「慘遭否決」　共和黨人拒認當選…全投反對票

跨年倒數！陳其邁交代要夠surprise　高雄加碼「海上舞台」曝光

中天新聞下架倒數　一張表看懂12月12日0時CH52播什麼？

少女嘴唇乾裂1道小傷口　數天變蠕動巢穴夾出大量蛆蟲

消費熱門新聞

破爛球鞋簽Kobe　稱球星「借穿過」賣天價！3小時售出

iPhone 12連續4天開搶　最殺1.7萬元有找

小7萊爾富雙12！買22杯送11杯

adidas、adidas Originals宇宙級穿搭狂想！

adidas雙12快閃直逼5折缺貨中

福灣巧克力下架潮！超商量販低調切割

雙11來不及搶「育兒神器＋主婦愛用」雙12還有

頂呱呱「7折爽吃1斤雞」又來了！

家樂福、全家跟進下架福灣商品！

Dyson雙12壓軸好康！當季旗艦款破盤省1萬

呷尚寶改裝掀橘黑風潮

蠟筆小新迷快搶！小七獨賣9款限定周邊

讚爾藝術揭秘「水晶球製作過程」

最強新聯名「長崎蛋糕乖乖」小7獨賣

更多熱門

相關新聞

7-11關東煮七成食材來自「如記」　助穩定農產價格

7-11關東煮七成食材來自「如記」　助穩定農產價格

屏東縣竹田鄉如記食品公司供應豬血糕、香蕉、黃金玉米等食品給7-11、全聯等超商，打出品牌口碑，立法院顧問、也是東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉8日率同服務團隊拜訪，了解創業過程 及協助穩定農特產品的，降低農友損失的用心，大為讚嘆。

OK CAFÉ升級了！胭脂紅杯裝超時尚

OK CAFÉ升級了！胭脂紅杯裝超時尚

IG爆紅、超逼真地瓜麵包北區超商才有

IG爆紅、超逼真地瓜麵包北區超商才有

小7物流「貨物協尋中」　買家哀號：卡5天了

小7物流「貨物協尋中」　買家哀號：卡5天了

只有3天！7-11黑五限定優惠來了

只有3天！7-11黑五限定優惠來了

關鍵字：

OK mart韓式美食7-11

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小甜甜爆交往半年「懷孕了」！　婦產科領媽媽手冊

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

真有外星人！美國保密協議簽下去了

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

無症狀比例達40%！新冠肺炎「在台流行率」曝

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

為何陰毛是捲的？醫曝「3神奇作用」別急著剃　網友驚呆了

美女人妻偷情「手不能亂搓」　已婚督導神解釋

羅志祥頻出事　周揚青12字疑酸爆

壽星入住指定飯店　送半價高鐵票

更多

最夯影音

更多
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤
3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面