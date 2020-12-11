6.7強震「先上下、再左右」晃　氣象局：P波先抵達、S波破壞性高

▲P波和S波造成地表晃動方向的差異 。（圖／翻攝氣象局官網）

記者崔至雲／台北報導

昨日晚間的6.7強震讓不少民眾驚慌，甚至有些網友認為這是在「921之後最大的地震」，也有民眾清楚的感受到，昨日的地震是「先上下、再左右」。氣象局地震測報中心副主任吳健富指出，昨日的地震確實是垂直波（P波）先抵達，過幾秒後民眾感受到的平行搖晃則是S波，而平日受地震所帶來災害，也是以S波的破壞性較高。

昨日晚間9時19分發生規模6.7地震，地震震央在宜蘭縣政府東方27.2公里（東部海域），全台有感多處達四級，是今年最大地震，國家級警報大響，不少民眾明顯感受到「先上下、再左右」。

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▲P波和S波傳遞示意圖。（圖／翻攝氣象局官網）

吳健富分析， P波帶給人的感受是地表、房屋等上下震動，大約每秒跑6公里，傳達速度較快，不過震動通常較小；而S波每秒跑3.7至3.8公里帶給人的感受則是歷時較長而且強烈的水平搖晃，所帶來的破壞性通常也較高。

吳健富進一步指出，當地震發生時，先抵達地球表面的速度為P波>S波，若先不考慮地震波動的衰減與幾何擴散特性，那麼在地表所感受到的振動應該是先由 P 波引起的短週期上下振動，隨後為由 S 波引起的短週期水平振動，最後是由表面波引起的長週期振動，因此地震時，會先感受上下振動，再來水平振動。

