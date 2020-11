▲ 智利外海發生規模6.2地震。(圖/翻攝自USGS)

記者羅翊宬/編譯

智利於當地時間21日晚間7時54分,於塔爾卡西北方172公里處海域發生規模6.2的強震,其深度僅10公里,屬於淺層地震。

有網友表示,一開始僅微微振動,然而最後變成劇烈搖晃,時間長達約1分鐘;還有在首都聖地牙哥的網友表示,「屬於中度搖晃,我待在15樓。」

Preliminary M6.1 #earthquake 92km/57miles from #Iloca, in #Chile, 2020-11-22 00:54 UTC time by @raspishake network. Join the largest #CitizenScience #seismograph community https://t.co/Y5O0dgJqJF

EVENT https://t.co/u0dz6qUOCL pic.twitter.com/iJlZ7AEArH