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女生啪啪喜歡幾歲？網紅街訪遇百人斬女戰士　親身經歷曝「28歲體力技巧都很好」

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▲▼ 小哥哥艾理

▲小哥哥艾理這次以「喜歡跟幾歲的男生啪啪啪」做接訪主題，竟然遇到有百人斬的數據分析師給出驚人答案。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

到底是年輕體力好「深得人心」，還是老江湖「經驗豐富」最能讓另外一半感受幸福滋味？以兩性話題街訪深受網友喜愛的小哥哥艾理為了一探究竟，這次又出發到台中逢甲夜市，做為街訪主題突襲民眾，來看看大家到底覺得幾歲是剛剛好的年紀。

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第一位登場的是有著童顏、身穿白色緊身上衣、露出小蠻腰的兔兔，小哥哥艾理開口一問，她馬上回答「27歲」，她覺得27歲經驗、體力都很棒，30歲體力就會下滑，她舉例31歲的「前男友」就是這樣。兔兔也補充，自己最小跟18歲的男生發生關係，但他們「只有衝勁沒有技巧」。小哥哥艾理接著問她「那你性愛可以分開嗎？」，沒想到兔兔大膽的說，「當然不行，我的穴道通往我的心」，她接著說，之前遇過最棒的那個就是在交友軟體「SweetRing」上認識的，她說這個軟體上面的顏值不錯，而且上面都以交友為優先，不會一聊天就說要約。

▲▼ 小哥哥艾理 。（圖／翻攝自影片）

第二個遇到的則是24歲的FISH、ALEX情侶檔，FISH說跟同年齡的因為想法上比較合，可能會比較適合，男友ALEX也立馬認同女友想法。沒想到小哥哥艾理這時挖坑說，「不是姊姊比較厲害嗎？」，ALEX反應也很機靈說，「我不太清楚」，但女友馬上在旁邊捅一刀說，「你有跟過姊姊？」；接著小哥哥艾理又問，你們會在意對方過去嗎？但是兩個人不是在乎跟誰，但是跟年紀大太多的人就不行。接著切入主題「跟幾歲的啪啪最舒服？」FISH、ALEX都說跟年紀沒關係，跟經驗、次數比較有關係，FISH還偷偷抱怨說，「他真的太久，希望可以調整一下」。

第三對是看起來已經有社會歷練的姊姊組悦慈、Leila，被問到「跟幾歲的人啪啪最爽」，Leila就說大概25、26，但也補充認為還是「經驗」比較重要，跟年紀不太有差別；悦慈則認為氣氛很重要，表示年紀大的比較懂得創造浪漫。看來，對於兩個姊姊類型的人，「製造氣氛」非常重要。小哥哥艾理接著問，「性跟愛可以分開嗎？」，兩個人都說可以，兩個人認為「做Ｏ」裡面因為有愛，跟一夜情只是滿足情慾是不一樣的。

▲▼ 小哥哥艾理 。（圖／翻攝自影片）

▲▼ 小哥哥艾理 。（圖／翻攝自影片）

接著遇到23歲、已經有3個小孩的辣媽筱涵，她說28歲是最舒服的年紀，不能太老、要有體力也有經驗。小哥哥艾理問她，「如果你單身你可以接受約嗎？」，沒想到她竟然說，「我完全不行，可以多談戀愛，但不一定要發生關係，彼此認為是『在一起』很重要。」

最後小哥哥艾理迎來這次接訪的最胸殺手「茵茵」，身穿簍空黑紗內衣的她直接把傲人之處展現在大家面前，讓小哥哥艾理直接問她，「你平常逛街都這樣穿嗎？」她說自己在台北逛街都這樣，已經很習慣。進入正題，「幾歲男生技巧最好？」茵茵說，大概是28、29歲那邊，因為有交過很多女朋友，不會有很青澀、亂撞的經驗，所以28歲左右剛剛好，過30歲穩定性就不夠、體力會下滑，不是超厲害就是超遜。

被問起對象最大到幾歲，茵茵毫不掩飾說最高到4、50歲，有的技巧還是很猛。小哥哥艾理就問說，如果遇到4、50歲帶你去開房間，但卻是純休息，這時候你會幹嘛？茵茵就說，「當然是馬上拿起手機滑新的人啊！」經驗豐富到讓小哥哥艾理馬上問說，「你這根本是大樹法則，你有跟幾個人有過？」沒想到茵茵已經是百人斬女戰士，讓艾理說，「你根本就是大數據庫，講的話很忠肯。」

▲▼ 小哥哥艾理 。（圖／翻攝自影片）

茵茵接著說，自己交往的話會選擇28歲的男生，在過去百人斬的經驗中，有遇過自己理想型的男生，大部分都是在SweetRing上認識，因為這上面大家比較不會純約。她說，純約的男生很容易忘記女生感受，事後關心會做得很不足，因為對她來說不管從哪裡認識都是朋友，所以在這上面認識的穩定度比較高，而且在上面的男生會很用心跟自己聊天，自己遇過最棒的對象就是在上面認識的。

最後小哥哥艾理為了破解大家迷思，問起使用SweetRing很久的茵茵說，很多人都會覺得交友軟體上的女生都是假帳號，茵茵直接反嗆，「阿我就是真的啊！」她也澄清，大家使用交友軟體自己要辨別一下，因為有心人士要利用還是無法避免，千萬不要隨便亂匯款。

經過實測後，小哥哥艾理總結出女生普遍認為跟大概27到29歲的男生因為體力好、經驗豐富，成為最受歡迎的區間，跟超過30歲體力不夠、年紀太輕只有「衝勁」又不行。影片一出引起網友討論「體力是看有沒有固定運動，很多年齡高的有高強度運動也是很猛的，抽煙喝酒不運動當然遜阿！」、「聽女生分析講經歷，讚讚讚」、「跟年紀真的沒什麼太大關係，同個年紀可能都沒交過也可能閱人無數，最有差的大部分來說就是 『體力』」。

▲▼ 小哥哥艾理 。（圖／翻攝自影片）

▲▼ 小哥哥艾理 。（圖／翻攝自影片）

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