辱正妹直播主百人斬　統神哥「國動」判拘30天還得登道歉啟事

▲▼國動辱直播主千人斬被判拘30天外，民事部分還必須賠8萬及登道歉啟事。（圖／翻攝自國動臉書、張家夫妻滑起來頻道）



記者陳豐德／新北報導

網路紅人「亞洲統神」張嘉航的哥哥「鼻地大師國動」張葦航，2018年間不滿女直播主「瑀熙」先前批評男生不該穿海灘褲約會的言論，與好友「龜狗」蘇冠憲，在網路開實況直播時辱罵「百人斬」、「臭鮑魚」。瑀熙提告公然侮辱，一審將2人分別判拘役30天、10天，均可易科罰金確定，新北地院30日再判2人須賠償瑀熙8萬元，並得連續7天在臉書粉絲塗鴉牆刊登道歉啟事，可上訴。

國動在新世代年輕人眼中人氣極高，去年底台北大學為新宿舍舉辦命名活動，以他為名的「瘋狗棟」竟能拿下第3高票。另外他日前在遊戲直播中熱播資深藝人卜學亮的舊作「超跑情人夢」，也讓這首歌最近大翻紅。

而本案源於瑀熙於2018年7月上傳一部影片，內容談到男生約會的NG穿搭，影片內提到許多瑀熙認為不妥的約會穿搭單品，「海灘褲」就被瑀熙列入NG穿搭之一。

影片發布後，便引起海灘褲愛好者「國動」不滿。國動在與龜狗的遊戲實況中兩人挾帶著爆怒的情緒飆罵，國動更認為瑀熙就是在暗指自己，隨後更與龜狗罵出「百人斬」、「臭鮑魚」等字眼，最後更嗆「海灘褲裡塞100萬，讓妳跪著舔啦。」龜狗也補上：「我給她20萬搞不好還可以被她哈一下。」瑀熙提告公然侮辱。

國動、龜狗遭提起公訴，一審新北地院審理時，2人均否認犯罪，辯稱是針對海灘褲議題發表言論。但一審法院認為2人乃針對瑀熙的性別，進行難堪辱罵，甚至作出與性行為相關的粗鄙辱罵、謾罵，一審因此認定有罪，判國動拘役30日、龜狗拘役10日，分別可易科罰金3萬元與1萬元；二審駁回上訴。

此外熙也提出民事訴訟求償10萬元，及要求在臉書及粉絲專業塗鴉牆刊登道歉啟事，法官認為國動、龜狗的言論已侵害瑀熙名譽，依2人財力判賠8萬元，並且必須連續7天刊登道歉啟事，仍可上訴。

▼正妹直播主瑀熙擁有廣大粉絲。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）



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