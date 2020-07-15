喬瑟夫化身「秋鳳」幫主人脫單　掀網熱議「秋鳳哪裡買？」

▲最新一代黑科技「秋鳳Chill Phone」替主人貼心下載SweetRing快速找到另一半。（圖／翻攝自Youtube）

生活中心／綜合報導

從魚蹦興業到現在最火紅的脫口秀頻道《博恩夜夜秀》固定班底的喬瑟夫，時常扮演各種時事角色進行嘲諷，被粉絲喻為「高級酸」的表率。這次喬瑟夫化身大家生活必備、全新一代高科技「秋鳳(Chill Phone）」，以一襲白衣要幫助主人快點脫離「擼管」生活，卻讓粉絲看了大笑，「秋鳳到底在做什麼，根本是暗戀吧！」

▼主人打開「秋鳳」的箱子，卻發現一個擬人化的喬瑟夫躲在裡面。

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每一個偉大的世紀，一定有一隻與眾不同的手機問世，近期的新機發表會上，「秋鳳Chill Phone」就這樣問世，絢麗的外表搭配激昂的發表會內容，讓萬年單身的凱文一看完發表會就上網訂購一隻，卻沒想到一打開箱子，就發現秋鳳不僅是「有人性」，根本就是由真人扮演你的生活秘書。

凱文拿到秋鳳後第一件事，竟然就是蓋上棉被盡情「擼管」，讓擔心主人幸福的秋鳳語重心長的說，「你需要交一個女朋友。」，凱文聽到後也覺得應該要認真找女友「解決問題」，決定立刻下載一個交友App，甚至還手上還充滿「嘉明」就急著要滑螢幕，讓秋鳳皺起眉頭說，「先洗手」。

但隨便下載的APP，不是遇到會給奇怪LINE ID、自稱學生妹的外送茶帳號，就是興趣不一樣的人。像是凱文最喜歡鳳梨披薩，想要在第一時間分享給配對的對象，但女生就因為喜好不同，立馬給出厭惡的表情說，「為什麼一開始就要給我看這個」，讓凱文氣得癱坐在沙發上說，「我覺得交友軟體根本就沒用！」

沒想到這時秋鳳反說，「如果想好好談戀愛、認識可愛女生的話，那就應該去下載SweetRing！」，他繼續說，SweetRing有嚴格審查機制，不會有張貼奇怪Line ID的帳號；還有設置「提問功能」，能夠讓使用者先進行第一道過濾，更加快速了解對方跟自己是不是有相同喜好。就像是有人會在上面問「如果工作時間壓縮到相處時間的話，你該如何取捨？」如果覺得自己的答案會是對方喜歡的，就能第一時間配對成功，反之如果不同，就能迅速尋找下一個對象。

但已經熟悉主人的秋鳳，立刻幫主人回到完所有問題，最後在碰到「你能接受吃洋芋片用筷子嗎？」時，凱文說我可以，這時候秋鳳反倒回答，「我不行」不幫主人按下確認，僵持了一段時間，還上演追逐戰才送出回覆，沒想到馬上就收到一個長相超甜美、叫做Angela女生的配對，讓秋鳳忌妒到直接幫凱文按下NOPE的按鈕，結束這一次交友App的旅程。

影片推出後，「秋鳳哪買告訴我」、「秋鳳根本暗戀主人吧！都把配對推掉」、「好想要喬瑟夫來當我的個人秘書」、「我也用 SweetRing上面妹子都很可愛」、「原來是秋Phone啊，我以為是唐Phone才能控制人腦波」。

▼喬瑟夫化身「秋鳳Chill Phone」上演不要再為難交友軟體影片。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）