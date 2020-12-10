　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園航空城土地公告徵收期滿　抵價地申請比例達九成

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園航空城土地公告徵收期滿，民眾申領配地踴躍。（圖／地政局提供）

▲桃園航空城土地公告徵收期滿，民眾申領配地踴躍。（圖／地政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市地政局10日表示，桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)區段徵收開發案、自上(11)月9日至12月9日公告徵收期滿當日，共受理約12,200件土地所有權人申領發給抵價地；其中機場園區申領抵價地總金額約1,040億，占總補償地價1,151億的90.4%，附近地區(第一期)申領抵價地總金額約為1,348億，占總補償地價1,496億的90.1%，民眾申領配地踴躍。

地政局長蔡金鐘指出，因郵遞的關係，有部分土地所有權人於公告之日後才收到區段徵收通知，依規定可於送達次日起算30日內提出抵價地申請，所以本案雖於12月9日完成土地公告，後續仍會有民眾依照前述規定陸續提出申請，估計應占總補償地價約4%到5%左右，加上在公告期間約有9成的補償金額提出申請，預估最終應會有約9成5的補償金額申請領地，顯示民眾對於航空城計畫充滿高度期待及信心，願意參與土地分配。

蔡局長提醒，如果土地所有權人於公告之後，才收到區段徵收通知，記得仍可於收到通知後30日內至桃園航空城聯合服務中心，或以郵寄方式提出抵價地申請，以確保自身權益。

・鹹蔬餅帆布袋可愛到爆，必收
・5種口味零食各兩包，解饞超療癒

ET快訊
快訊／6.7強震！基隆區域停電　「土牆崩落」4車遭壓毀
6.7強震「居家檢疫中逃不逃好煎熬」　莊人祥：逃命可但要戴口
快訊／6.7強震晃爆！北市松山區「大樓牆面裂了」
快訊／規模6.7地震今年最大！氣象局曝原因
6.7強震！新竹舊國賓戲院建築崩塌　車輛全遭殃
Live／6.7強震全台狂晃！氣象局最新說明
快訊／6.7強震超晃！高鐵全線停駛13分鐘
6.7地震狂搖！小北百貨「貨架遭殃」…綠色汁液流滿地
「連馬祖都搖晃20秒」　6.7強震驚呆當地人：上一次有感是9
6.7強震全台狂晃！家樂福貨架「紅酒碎滿地」　逛街民眾嚇壞
快訊／6.7強震撼全台　能量相當於5.6顆原子彈
快訊／今年最大地震！21：19「警報狂響」　全台網嚇壞洗版：
快訊／北部6.7強震！瞬間連2震捷運突開門　民眾嚇奔逃
快訊／全台搖晃15秒「21:19規模6.7超大地震」！最大震
快訊／超有感地震！5區達4級以上震度
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020靈鷲山水陸空大法會啟建　宗教聯合祈福心靈免疫

6.7地震狂搖！桃園小北百貨「貨架遭殃」…綠色汁液流滿地

桃園航空城土地公告徵收期滿　抵價地申請比例達九成

齊心防疫健康邁進　台南市衛生局展現共同維護市民健康的決心

12月11日國際山岳日　新北農業局山坡地保育不遺餘力

魚販停車大燈未關深夜驚覺沒電　平鎮警助接電順利趕往漁港批貨

打造台南專屬彩虹地景　黃偉哲：公開徵求提案

公嬤注意！南警「一聽、二掛、三查證」防衛隊教你不被詐

台南東區戶外停車棚火警　至少26部機車燒燬

民眾小貨車油料遭竊　新化警2小時迅速逮人

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

新郎婚禮飆舞技一鏡到底5mins　新娘露美背甜笑加入！全場嗨翻

小甜甜爆懷孕！婦產科領媽媽手冊　訂婚小5歲男友…經紀人回應了

Ella錯愕Hebe遭求償　不捨吐姐妹心情狀況：很多無奈！！

Lulu獨特穿搭...艾怡良「誰會買這個鞋子啊」　被畫成「這樣子」她嘆為觀止：什麼意思！

柯震東「床被工作人員弄亂」超崩潰：走開！　曝光「200萬DC.漫威收藏」…強調「目前單身」

2020靈鷲山水陸空大法會啟建　宗教聯合祈福心靈免疫

6.7地震狂搖！桃園小北百貨「貨架遭殃」…綠色汁液流滿地

桃園航空城土地公告徵收期滿　抵價地申請比例達九成

齊心防疫健康邁進　台南市衛生局展現共同維護市民健康的決心

12月11日國際山岳日　新北農業局山坡地保育不遺餘力

魚販停車大燈未關深夜驚覺沒電　平鎮警助接電順利趕往漁港批貨

打造台南專屬彩虹地景　黃偉哲：公開徵求提案

公嬤注意！南警「一聽、二掛、三查證」防衛隊教你不被詐

台南東區戶外停車棚火警　至少26部機車燒燬

民眾小貨車油料遭竊　新化警2小時迅速逮人

6.7「隱沒帶地震」狂晃嚇壞全台！　前氣象局長：不會太深

今年規模5↑地震「已達25起」　氣象局揭：比長期平均還要多很多

雙北簽世壯運主辦城市　柯文哲被問「藍白合」⋯急遞麥克風給侯友宜

美眾院通過臨時撥款…參院即將表決　多爭取7天協商新一輪紓困

枕頭臭爆了！睡覺流口水…暗藏「7大原因」　57%是疾病警訊

快訊／北市4級地震！南港高壓電纜斷裂　北市災情應變中心三級開設

2020靈鷲山水陸空大法會啟建　宗教聯合祈福心靈免疫

雲林虎尾疑車輛老舊行駛間突冒煙　女駕駛驚逃幸民眾勇助未釀災

快訊／規模6.7地震！基隆區域停電「土牆崩落」4車遭壓毀

宜蘭外海6.7級地震　桃園煉油場與桃機、機捷等幸未傳出災情

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

6.7地震狂搖！小北百貨遭殃　綠汁滿地

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

遠東巨城周年慶12天26億　員工曝原因

基隆外木山巨石崩落　湖海路封閉搶修

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

台南東區戶外停車棚火警

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

大江「一星衣益」義賣　助仁友蓋新家

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房

桃園青年局設計發展計畫　創造產學合作

雲林虎尾糖廠製糖季開工　五分車穿梭城鎮

桃園黑豬肉大賞　推廣國產豬肉標章

屏警交通安全月計畫　12月取締未戴安全帽

更多熱門

相關新聞

郭台銘盛讚鄭文燦是「好官」　鴻海3家關係企業進駐桃園航空城

郭台銘盛讚鄭文燦是「好官」　鴻海3家關係企業進駐桃園航空城

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（1）日應邀出席「桃園航空城產業論壇」演講，分享自己對桃園航空城現在與未來的想法，並盛讚桃園市長鄭文燦是好官，因此親率鴻海3家關係企業，包括永齡基金會、臻鼎-KY（4958）、「準時達」進駐桃園航空城。

桃園產專區設置業務　移交地政局辦理

桃園產專區設置業務　移交地政局辦理

桃園市府地政局長異動　由蔡金鐘陞任

桃園市府地政局長異動　由蔡金鐘陞任

桃園航空城土地徵收　鄭文燦：安置補償全國最優

桃園航空城土地徵收　鄭文燦：安置補償全國最優

桃園航空城開發　民掛「優先搬」布條　

桃園航空城開發　民掛「優先搬」布條　

關鍵字：

桃園航空城土地公告徵收期滿抵價地申請蔡金鐘

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

快訊／國家警報狂響！北部21:19地震「劇烈晃動」超有感

羅志祥想回歸？友人心疼：愷樂一出事就被解約

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

即／竹北通緝犯籍斯瀚「無碼照」曝！

通緝犯就醫逃亡　竹北警緝捕中

真有外星人！美國保密協議簽下去了

雲林愛滋女做S　接客區域曝光

Joeman鏟肉5個月「練成筋肉人」！超狂身材曝光

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

獨／替男友口愛…女大生「猛摳喉嚨」崩潰：我得癌症了

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

星二代自爆遭性侵懷孕　「不知孩子爸是誰」

更多

最夯影音

更多
國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」

國道上演玩命關頭！砂石車遭夾擊　4黑車閃黃燈惡意圍堵「還停下來」
柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

柯佳嬿首度演神..一開始以為當「媽祖」　曾之喬虧傅孟柏怪裡怪氣：我要適應一下

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

Sandy「吳宗憲女兒唯一漂亮」　虧鹿希派2021改名：頭殼派

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

原以為藝人躺著賺！　網友看完「陳漢典一日行程」：我錯了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面