桃園航空城土地公告徵收期滿　抵價地申請比例達九成

▲桃園航空城土地公告徵收期滿，民眾申領配地踴躍。（圖／地政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市地政局10日表示，桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)區段徵收開發案、自上(11)月9日至12月9日公告徵收期滿當日，共受理約12,200件土地所有權人申領發給抵價地；其中機場園區申領抵價地總金額約1,040億，占總補償地價1,151億的90.4%，附近地區(第一期)申領抵價地總金額約為1,348億，占總補償地價1,496億的90.1%，民眾申領配地踴躍。

地政局長蔡金鐘指出，因郵遞的關係，有部分土地所有權人於公告之日後才收到區段徵收通知，依規定可於送達次日起算30日內提出抵價地申請，所以本案雖於12月9日完成土地公告，後續仍會有民眾依照前述規定陸續提出申請，估計應占總補償地價約4%到5%左右，加上在公告期間約有9成的補償金額提出申請，預估最終應會有約9成5的補償金額申請領地，顯示民眾對於航空城計畫充滿高度期待及信心，願意參與土地分配。

蔡局長提醒，如果土地所有權人於公告之後，才收到區段徵收通知，記得仍可於收到通知後30日內至桃園航空城聯合服務中心，或以郵寄方式提出抵價地申請，以確保自身權益。

・鹹蔬餅帆布袋可愛到爆，必收

・5種口味零食各兩包，解饞超療癒

