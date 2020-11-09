桃園航空城辦理土地公告徵收　市府地政局長異動

▲桃園市政府地政局長異動，陳錫禎轉任桃園航空城公司董事長。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

史上最大徵收面積的桃園航空城徵收案，今起辦理土地公告徵收，桃園市長鄭文燦9日宣布，地政局陳錫禎局長轉任桃園航空城公司董事長，地政局長遺缺由副局長蔡金鐘陞任，此項人事案於11日生效，期新任蔡局長於航空城計畫公告徵收後，發揮地政專業，妥善溝通協調，保障民眾權益。

鄭市長表示，陳錫禎局長是英國伯明罕大學、國立政治大學雙碩士，曾任台北市政府地政局長、桃園市政府地政局長，學養俱佳，勇於任事。自2014年起擔任市府地政局長，率領團隊陸續完成各項重大建設規劃。如今航空城計畫已進入實質開發階段，業務龐雜，涉及市府地政局、工務局、交通部民航局等機關職掌，所以請陳局長轉任航空城公司董事長，期盼他能協調各機關，並強化對外招商，穩健推動航空城計畫。

鄭市長說明，新任地政局長蔡金鐘，是中興大學地政學系學士、銘傳大學公共事務碩士，投身公職30餘年，從基層做起，歷任市府地政局各單位主管，資歷豐富完整，做事務實專業。



鄭市長表示，航空城計畫已公告徵收，期待蔡局長能發揮地政專業，妥善溝通協調，秉持「公平、公開、透明」的原則，保障民眾權益，按部就班推動國家重大建設。

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