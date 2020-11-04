桃園航空城11/9日辦理土地公告徵收　鄭文燦：安置補償全國最優

▲市長鄭文燦表示，桃園航空城安置補償全國最優。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對史上最大徵收面積的桃園航空城徵收案，市長鄭文燦4日於市政會議表示，內政部於今年6月核定區段徵收計畫書，11月9日辦理土地公告徵收，預計明（2021）年4月進行優先搬遷區地上物公告徵收、10月完成優先搬遷區拆遷作業，市府並研擬桃園航空城居民權益手冊，維護居民最大權益，落實居住正義。

▲桃園航空城11月9日辦理土地公告徵收。（圖／市府提供）

鄭市長指出，針對安置及地上物補償議題，市府提出「建物補償提高」、「搬遷獎勵」及「安置優先」三大面向的優惠措施及配套方案。在建物補償提高方面，建物評點單價自原有10.6元提高至12.2元，提升15%，經複估後，合法加強磚造房屋調整為每坪9.5萬元，鋼筋混凝土造房屋為每坪10.2萬元；而若屬程序違建或二次搬遷等建物，重建價格則由原有60%提高至90%，再加上45%的自拆獎勵金，非合法建物補償費最高可領到重建價格的135%，優於雙北兩市違建補償費用，亦為全國最優方案。

鄭市長提及，市府推出優先搬遷獎勵方案，針對位於優先搬遷區，但未能參與先建後遷的住戶，市府研擬發放建物補償金或救濟金之25%，作為優先搬遷獎勵金，另加發房租補助合法建物80萬元、非合法建物72萬元，以及搬遷補助費等。

另位於其他地區，若符合同一鄰、完整街廓、集合住宅型態、公寓大樓住宅等4種類型之1，且其建物數量達60%同意自願提前搬遷者，因有助加速公共工程及整體作業進度，規劃於2022年3月、12月前符合自動搬遷條件者，分別發放建物補償金或救濟金20%及15%，作為自願優先搬遷獎勵金，房租補助合法建物75萬元及66萬元，以及搬遷補助等，以鼓勵民眾提前搬遷，此項優厚的專案增加獎勵金補償方案將於機場園區及附近地區同步推動，落實獎勵雙軌制。

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