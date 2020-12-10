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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

世界人權日：台灣破天荒的宗教人權報告

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▲▼宗教，信仰自由，宗教自由，禱告，悔過，遷過向善。（圖／視覺中國）

▲12月10日是「世界人權日」，宗教人權也需要被保障。（圖／視覺中國）

記者王淑君／綜合報導

12月10日是「世界人權日」，我國在2009年12月10日正式實施聯合國兩公約（《公民與政治權利國際公約》），政府每四年提出一次《國家人權報告》，今年已是第三次提出，即依據《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約》第6條提出第三次《國家人權報告》。

按落實「宗教人權保障」，是政府的責任；而對台灣宗教團體及中華人權協會也重視宗教人權，今年都不約而同對此提出「影子報告」（平行報告），針對宗教人權表達意見及看法。中國佛教會、台灣佛教會、中華比丘尼協進會在2020年10月17日針對宗教人權共同具名發聲，期望政府能落實《公民與政治權利國際公約》第18條之宗教人權的保障。

中華人權協會是一個民間人權團體，成立歷史悠久，長期為推廣及提升人權保障而努力，此次不約而同，於2020年10月17日也針對政府就「宗教人權」保障不足之處，針對《國家人權報告》提出「影子報告」之建言。

身為中華人權協會名譽理事長的李永然律師認為，此次《國家人權報告》能有宗教團體及人權團體提出「影子報告」，非常有意義，並為這件「破天荒」的宗教人權影子報告，邀請學者專家撰寫一本書，由永然文化出版公司出版。

這本《破天荒的國際宗教人權影子報告：台灣如何落實聯合國宗教人權保障》的出版，為藉此推動我國宗教人權的發展，書中並請林岱樺立法委員及馬文君立法委員為書作序，希望能為我國在宗教人權的維護，成為國際的標竿，符合我國以「人權立國」的理念。

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