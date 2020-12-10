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刑期再增加！秦偉性侵造型師「不要就是要」判刑4年定讞

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▲秦偉遭判8年有期徒刑，受害造型師濱小步發聲。（圖／資料照）

▲秦偉性侵案再定讞，受害造型師曾對外發聲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

藝人秦偉被控連續性侵案，最高法院日前將他性侵2名被害人的部分判刑定讞，執行有期徒刑6年，秦偉發監。至於他被控性侵女造型師部分，則是撤銷發回高等法院更審，更審部分7月間將他判刑4年。案經上訴，最高法院10日駁回上訴定讞，秦偉刑期還要再增加。

秦偉多年前遇到飯店火警，演藝生涯一度中斷，但回歸演藝圈後，投身公益，塑造良好形象，又創造事業高峰。直到2016年7月，一名女造型師透過臉書指控秦偉性侵，並說有多名被害女性，也向她哭訴遭到秦偉染指，年紀最輕僅有14歲，女造型師決定提出告訴。全案交檢警單位查辦。

檢方查出秦偉利用藝人身分、勢力，以謊稱在MV中擔任女主角、幫忙出專輯等各種方式，連續性侵多名女子，連自己粉絲團的成員都不放過。經過清查後，檢方認定共8女受害，並以7次「強制性交」、3次「強制性交未遂」等，共10項罪名對秦偉起訴。一審法院審理後，認定秦偉對女造型師、女編劇以及一名女粉絲，共3名被害人性侵，分別判刑4年，合併執行有期徒刑8年。

二審高等法院仍認定秦偉對3名女子性侵，駁回上訴，維持8年刑期。而全案上訴第三審後，最高法院4月間將秦偉性侵其中2女的部分駁回；另外性侵女造型師部分則撤銷，發回高等法院更一審。秦偉最後被定應執行6年，並於4月間到南投地檢署發監，隨後轉台中監獄執行。

更審部分由高院審理，並於7月間宣判，高院仍認定他性侵女造型師有罪，判刑4年。全案再上訴最高法院，最高法院10日駁回上訴定讞。這次雖然定讞的刑期為4年，但依據司法實務，將由檢方向法院聲請定應執行刑，由法院另行考量裁定，所以實際上秦偉增加的刑期並非4年。
 

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