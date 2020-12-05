月薪35K「轉行拚外送」？他想賺2倍收入　內行揭殘酷真相：會哭

▲Uber Eats外送。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾羿翔／綜合報導



薪水多寡常是換工作的主要考量，有網友就表示，「本魯現在月薪35K，周休二日，每天上班8小時，工作內容不閒但也不太累，該換做Uber Eats或熊貓嗎？拚一點有2倍收入」。發文引起許多網友熱議，不少人勸退原PO並點出外送業的殘酷真相，底下更釣出從事外送員的網友揭露現況。

原PO在批踢踢八卦板問卦，「月薪35K該換做吳伯毅或熊貓嗎？」，讓許多網友紛紛留言，有人就表示，「外送風險太高」、「罰單錢跟油錢，再加保養先扣個1萬」、「騎摩托車拿生命換錢，一次意外就可能很慘」、「遇到一次車禍就賠光，不要只看表面收入」、「如果當月沒免運優惠，顧路到會顧到哭」、「台灣三寶沒有一天少過」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣外送2大龍頭「Uber eats」、「Foodpanda」。（圖／記者林敬旻攝）

也有人給原PO實質建議，「下班跑個2-3小時就好了，月薪就4萬了」、「要錢去熊貓」、「兼職就好」、「試試開Uber吧」。留言還釣出本身就做外送業的網友表示，「本魯外送仔，月休10，一天10小，一個月薪水55K給你參考」。



事實上，Uber Eats近日公告，明年2月開始要轉為境內公司，對消費者而言最大好處就是刷信用卡不用再付手續費，不過對外送員來說，屆時就得被課徵綜合所得稅。據了解，若以月薪7萬元的全職外送員計算，可能得繳2萬多元的綜所稅，Uber Eats官方對此回應，仍在研擬外送員的報稅方式。