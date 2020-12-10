川普也適用！YouTube宣布封殺選舉舞弊新影片　今起加強審核

▲YouTube稱，這項政策今起實施，未來數周將會逐步加強執行審核下架作業。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著美國大選各州處理選舉爭議的安全港時限已過，全球知名影音分享網站YouTube於9日宣布，即日起刪除錯誤宣稱「因大選舞弊造成川普連任失敗」的影片，並於未來數周加強審核力道，就連現任總統川普也不例外。

華盛頓郵報報導，YouTube等網站影片被外界認定為假消息主要來源，散播毫無根據的選舉言論及政治性說詞的速度遠快於平台審核反應，自大選以來，至少有數百萬人觀看並分享該類未經證實指控的影片。

YouTube週三（9）透過部落格發聲明強調，「我們將刪除宣稱總統候選人仰賴大規模舞弊或失誤才當選等相關內容的影片，自今起開始執行這項政策，並於未來數週加強審核力道。」聲明進一步提到，希望藉此守住底線，但針對談論舞弊的新聞報導與評論將會保留，但必須要有足夠的教育、紀錄、科學或藝術背景。

事實上，自9月以來，YouTube平台以違反假消息政策規定為由，關閉至少8千個頻道並下架上萬部相關影片。BBC也形容，平台此舉肯定會激怒川普及他的支持者，如今焦點轉移至臉書及推特，就看兩大社群媒體平台是否會跟進。

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