最快12日開放施打！美FDA今審查輝瑞疫苗...6受試者接種後死亡

▲美國的輝瑞疫苗臨床試驗中，出現6起受試者死亡的案例。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國食品藥品監督管理局（FDA）宣布，10日上午9時即將召開會議討論是否緊急授權使用美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech共同研發的新冠疫苗，如果順利的話，當天就可以進行投票表決。一旦表決通過，首批疫苗最快11日就可直接出貨，12日正式開放首批優先施打對象接種。另一方面，FDA證實，該款疫苗的臨床試驗共造成6人死亡，其中有2人死於心臟病發或中風，其餘受試者的死因仍在確認中。

▲輝瑞疫苗注射液。（資料照／路透）



臨床試驗造成6人死亡

根據《埃及獨立報》報導，FDA 9日透露，美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech一同研發的新冠疫苗日前舉行臨床試驗，但在試驗中已經出現6起死亡案例。據了解，其中一名死者患有肥胖與動脈硬化，他在接種第一劑疫苗的3天後死亡。另外有兩人死於心臟病發與中風，剩下的受試者死因仍在調查中。此外，在6名死者中有3人超過55歲。

FDA此前曾經證實，該疫苗的效果高達95%，同時也提供相關文件證實疫苗是安全的。FDA將於10日上午舉行會議討論是否緊急授權使用該款疫苗，如果會議順利，當天就會進行表決，最快12日就可開放施打 。

英監管機構呼籲嚴重過敏病史勿接種

英國50間醫療院所開打輝瑞冠疫苗後，8日已有2名NHS工作人員因接種疫苗出現過敏反應，儘管在接受治療後已康復，但確切過敏症狀及嚴重程度均尚待確認，且仍不清楚哪些特定族群會對疫苗產生過敏反應。醫療監管機構「藥品暨醫療產品監管署」（MHRA）稍早表示，有嚴重過敏病史的人現階段不應該施打輝瑞新冠疫苗。

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