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台灣與沙烏地簽署租稅協定　外交部：中東阿拉伯國家首例

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▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者陶本和／台北報導

外交部發言人歐江安10日表示，經多年磋商，台灣與沙烏地阿拉伯2日簽署「避免雙重課稅及防杜逃漏稅協定」（簡稱「台沙租稅協定」），這是台灣與中東地區阿拉伯國家簽署的第1個租稅協定。

歐江安表示，我國與沙烏地阿拉伯「避免雙重課稅及防杜逃漏稅協定」（簡稱「台沙租稅協定」）已於今年12月2日在沙國首都利雅德完成簽署，進一步消除台沙兩國因所得稅課稅差異對雙邊投資、經貿及文化交流等領域所可能造成的障礙，見證台灣與Saudi Arabia經貿關係向前邁進。

歐江安表示，為協助我國企業佈局中東，台沙歷經多年的磋商，在各方共同努力之下，順利完成簽署，「台沙租稅協定」是我國對外簽署的第34個租稅協定，也是我國與中東阿拉伯國家所簽署的第1個租稅協定。

歐江安說，本協定經雙方各自國內法程序生效後，將有助吸引沙國豐沛資金、保障雙邊投資人獲得合理租稅待遇，並促進台沙經貿、投資、文化藝術、科技及人員交流。

歐江安指出，今年疫情衝擊全球經濟，各國皆面臨嚴峻挑戰，然而台灣在防疫上的成功，反而促進與世界各國的交流合作。例如今年台沙兩國共同舉辦了「台沙企業領袖對談」、「線上採購會」及「中東線上產品發表會」等雙邊經貿視訊會議，充分展現我國對提升台沙雙邊經貿關係的高度重視。

歐江安說，開發伊斯蘭市場為近年我國政府重要政策之一，「台沙租稅協定」將促進雙邊關係永續發展及人民福祉，外交部將持續秉持互惠互利精神，進一步深化與沙烏地等世界各國的合作友好關係。

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