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南港酒駕被逮　雙和醫院副院長林乾閔：正在等代駕

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▲林乾閔副院長表示，在ROSA勵羅莎機器手臂的導航下，可以清楚地看到脊椎骨的內貌，這讓醫師能從電腦螢幕中，評估最正確的螺絲釘植入脊椎骨裡的角度及通道，即使脊椎變形嚴重的病人，仍然可以靠著很小的傷口，就將螺絲釘鎖入脊柱內。（圖／健康醫療網）

▲林乾閔副院長微創手術享譽國內外，經常接受媒體訪問，9日深夜卻因酒駕遭警方逮捕（圖／健康醫療網）

記者張君豪／台北報導

衛福部雙和醫院副院長林乾閔9日深夜近0時許，在台北市南港區市民大道8段與南港路口附近遭警方盤查，警員發現他渾身酒氣，經警方現場施行酒測發現，林乾閔酒測值達0.45mg/L，林因此遭南港警分局玉成派出所警員逮捕帶回。林乾閔向警方表示，自己當時參加餐敘有飲酒，但從用餐處地下室把車開出來後就在路旁等代駕人員接手，但因車子仍在發動中屬於駕駛的連續狀態，警方據此認定他酒駕行為成立。

警方表示，林乾閔9日晚間在餐廳吃飯，席間有喝酒，返家時想要叫代駕，想把車子先開離用餐處地下室等待。他把車開到南港區市民大道8段與南港路口附近停放，卻因天冷仍發動車輛引擎、開空調等待，遭路過的南港玉成派出所警員發現有異，上前盤查發現他渾身酒味，因此將他帶回調查，南港警分局訊後將他依公共危險罪嫌送辦。

林乾閔在微創手術、腦部外傷重症照護領域享有盛名，經常被邀請到各大醫院及國際醫療研討會發表研究成果，在醫界風評頗佳；遭警方查獲酒駕移送後，地檢署考量他坦承酒後駕車，且並無肇事，今晨訊後檢察官裁定無保請回。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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