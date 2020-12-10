神鬼車手「鬼腳七」落網！行蹤飄忽　警休假巧遇...3單位「圍攻」

▲警方當場逮捕陳嫌，並查獲陳先前提領的贓款及提款卡等物。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣溪湖警分局許姓員警日前接送友人至台中烏日高鐵站，於站內恰巧遇到彰化警方追緝中詐騙案陳姓車手，遂請鐵路警察協助攔查，經確認身分無誤，許姓員警立即請求彰化警分局偵查隊支援，到場後偕同鐵路警察將陳嫌逮捕到案，並查獲陳先前提領的贓款及提款卡等物。

彰化縣警分局表示，近日轄區發生假冒檢察官監管銀行帳戶詐騙民眾案件，遭騙民眾誤信陳男，答應面交金融帳戶提款卡及提款卡密碼，陳男取走後隨即將帳戶內所有款項提領一空。被害民眾發現遭詐騙後至分局報案，警方立即展開調查，發現一名外號「鬼腳七」的車手陳男涉嫌重大，警方數度派員至陳嫌藏匿處查緝，惟陳嫌行蹤飄忽不定，多次查緝未果。

好巧不巧，8日下午4時許，承辦此案的彰化溪湖警分局許姓員警，於放假時開車載友人至台中烏日站高鐵搭車，竟剛好遇上該名陳嫌，在高鐵站員警協助下共同順利查緝陳嫌到案，並於陳身上起獲甫詐騙提領的贓款及提款卡等各項物證。

彰化溪湖警分局長楊志傑表示，警察24小時全力打擊詐欺及各項犯罪，不法之徒勿心存僥倖，同時呼籲民眾如有發現可疑人事物，能主動與警方聯繫，警民聯手打擊犯罪，共同來維護社會治安。

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