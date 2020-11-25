新化警火力全開　改槍工廠及抓捕車手1天雙破有夠讚！

▲台南市警新化分局破獲槍枝改造工廠，逮捕王姓男子，起獲槍械等罪證1批。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警新化分局11月24日，1天之內接連偵破槍枝改造工廠，逮捕王姓男子及成功攔詐騙案，逮獲1名車手，員警拼力十足，全力維護轄區治安深獲肯定。

新化分局偵查隊獲報，王姓男子涉嫌藏身民宅改造槍枝，長期蒐證確認情資後向臺南地檢署申請搜索票，11月24日趁王嫌外出尾隨跟監，在關廟保東路將其攔下盤查，於其車內查獲4枝槍管，再帶嫌犯前往永康區住處搜索，查獲非製式手槍2枝、子彈半成品55顆、底火99顆砂輪機、鑽孔機及相關改造槍枝工具零組件一批，全案訊後依違反槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

另，唪口所接獲被害人王姓婦女報案，稱其接獲中華電信人員電話，表示其門號欠費新台幣約一萬元，惟王女並未辦過中華電信門號，歹徒稱其身分可能遭盜用，會有警察電話連絡說明經過，隨即接獲自稱台北市政府警察局的警察電話，表示需支付一筆金額，才能處理其身分遭冒用之問題，王女不疑有他，立即至郵局及台新銀行臨櫃分別提款，高達新台幣35萬元後，後王女心覺有異報警協助。

新化分局偵查隊與唪口所識破此為詐欺集團的「假檢警真詐財」的老梗，乃不打草驚蛇，請王女假意配合，等溫姓車手於新化區大德路附近見面時將其逮捕，成功抓捕面交車手，全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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