美財政部祭最新制裁！　劍指澳門黑幫頭目「崩牙駒」及3個有關組織

▲「崩牙駒」曾入監服刑，目前被美方指控從事一系列不法活動，且擁有中共政協職位。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國財政部本月8日公布最新一輪制裁對象，當中包括澳門黑幫風雲人物 ─ 「崩牙駒」聞名的尹國駒，以及3個和其有關的企業或組織。美國方面指出，此輪制裁是因其參與一系列非法活動，包括販毒、人口販運，並稱其後甚至摻腳政治界，當上中共政協。

路透社根據美國財政部網站指出，美國最新一輪制裁是根據《全球馬格尼茨基人權問責法》（Global Magnitsky Act）進行，除了「崩牙駒」（Wan Kuok Koi，Broken Tooth）外，還有一名吉爾吉斯人與賴比瑞亞人。

綜合報導指出，崩牙駒為三合會組織「14K」頭目，為其中一個全球最大的中國有組織犯罪集團從事一系列貪贓枉法的活動，包括販毒、人口販運、詐騙與非法賭博等。

美方指出，14K在西太平洋島嶼國家帛琉（Palau）也從事相關不法活動。此外，美方更直指崩牙駒當上中共政協成員。

隨著崩牙駒出現在制裁名單上的，還有3間企業或組織，據美方指出，它們全由崩牙駒控制或擁有，包括設地香港的東美投資集團有限公司、帛琉的「Palau China Hung-Mun Cultural Association」，以及柬埔寨的世界洪門歷史文化協會。

美國財政部表示，將凍結受制裁對象在美國境內的所有資產，也會對在美擁有50％或以上權益的公司祭出封鎖，並禁止美國人與受政府制裁對象進行交易。