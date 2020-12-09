社宅車位遭陌生車霸佔！求償「每半小時賠1元」住戶傻眼

▲社宅車位頻頻遭占用，吳先生多次拍照、錄影存證。（圖／東森新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名吳先生承租大同社會住宅，日前開車下班回家，結果發現車位遭人占用，憤而投訴檢舉。不料都發局計算後，每占用半小時賠償他1元，讓吳先生傻眼直呼「這是在間接鼓勵車輛亂停嗎？」

根據《東森新聞》報導，大同社宅實施老青共居，一樓還有托嬰中心、長照站，吸引不少年輕夫妻搶租。不料現在卻傳出有住戶月花2000元承租車位，卻經常遭人占用，投訴檢舉竟只能獲賠每半小時1元。

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▲汽、機車停車場未分流，某些機車車主也能開車進出。（圖／東森新聞）

停車場只有10個汽車停車位，場內沒有做汽機車分流，又使用同一個出入口，加上照服人員、住戶均有停車場磁扣，等於所有人即便沒租汽車位，也能趁機停放汽車，導致車位占用狀況層出不窮。

高市表示，當時租約並沒有規定到遭占用求償的問題，所以是根據月租費2000去除以1個月天數，計算出日租金67元、每小時2.79元，而半小時則是1.385元，四捨五入剩1元。

▲都發局根據月租金計算，每半小時賠償1元。（圖／東森新聞）

過往遇到車位遭霸佔情況，有些人會設置障礙物、阻擋陌生車輛離開，但此舉恐觸犯強制罪，因此大多是拍照蒐證求償、報警，或提告侵占。不過，吳先生作為社會住宅承租戶，率先求助業管單位高市都發局，不料卻得到這樣的答案。

律師郭小如表示，如果對方是長時間占用，可以提告刑事竊占罪，但如果時間比較短，那可能只能尋求民事賠償，以不當得利向對方請求你被占用車格時間的合理費用。

高市都發局坦言，目前確實沒有相關罰責，下次換約時檢討，目前後續作法是將停車場出入口橫桿長度縮減一半，方便騎車住戶進出，同時限定汽車出入需感應磁扣，且磁扣僅供汽車車主持有，以改善汽車格遭占用問題。

▲都發局表示，未來會縮減入口橫桿供機車出入，感應磁扣僅供汽車車主持有。（圖／東森新聞）