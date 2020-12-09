台中歌劇院迎接聖誕周　悲喜交加國際名劇「波希米亞人」登場

▲▼台中歌劇院迎接聖誕周，力推悲喜交加國際名劇「波希米亞人」。（圖／台中歌劇院提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中國家歌劇院「2020NTT遇見巨人」歲末壓軸大戲，在24日至27日的聖誕周特別推出浦契尼的《波希米亞人》國際經典歌劇，由德籍導演安德理亞‧荷穆齊（Andreas Homoki）製作、呂紹嘉指揮國家交響樂團與國內外頂尖聲樂家聯手演出，讓民眾在充滿歡樂的耶誕樂聲中，也能欣賞一部悲喜交加的愛情故事。

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台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，受到疫情影響，陸續接到國外團隊來信遺憾無法來台演出，因此在收到《波希米亞人》的國際聲樂家同意來台後，同仁們都無比興奮，聲樂家們都很珍惜演出機會，願意配合隔離14天，「因為台灣劇場是全世界少數能持續正常運作的劇場」，邱說，這檔歌劇意義非凡，因為是台中歌劇院獨家登場。

被譽為義大利歌劇巨匠浦契尼三大歌劇的《波希米亞人》，自1895年首演後，吸引眾多藝術家詮釋挑戰，成為最常在世界舞台演出的歌劇作品之一，這次由瑞士蘇黎世歌劇院總監安德理亞‧荷穆齊執導，不落俗套的詮釋，為具有跨時代共通性的《波希米亞人》注入當代觀點。

為了更凸顯浦契尼發展劇情的驚人技巧，荷穆齊和一般傳統手法不同，沒有中場休息，以明快流暢的節奏，從頭到尾四幕連演一氣呵成，聚焦在人物、音樂與劇情的強烈張力。

荷穆齊也捨棄繁雜的舞台布景，簡約空曠的舞台上以白雪紛飛塑造整體氛圍，由於劇情和聖誕節息息相關，因此讓一棵高約7.5公尺的巨型聖誕樹扮演重要角色，隨著情節推進，舞台上唯一的視覺元素聖誕樹被搬進，高高豎起後再傾頹被移走，在情節主軸之外，聖誕樹也呈現了自己的故事，為作品增添層次。

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