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台中歌劇院「隱藏版空間」！莊志維「空間探索行動計畫」展覽揭秘

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▲▼台中歌劇院「隱藏版空間」！莊志維《一起散步 In the Progress》空間探索行動計畫展覽揭秘。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲台中歌劇院「隱藏版空間」！莊志維《一起散步 In the Progress》空間探索行動計畫展覽揭秘。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者林育綾／綜合報導

「台中國家歌劇院」不僅是知名打卡地標、表演藝術的聖地，還有「隱藏版空間」讓人探索和激發想像！第2屆駐館藝術家莊志維透過「空間探索小組工作坊」，與民眾共同探索歌劇院的後台管制空間，集結眾人的觀察和思考，發展出現地創作作品《一起散步In the Progress》，將於今（20）起至9月20日在歌劇院「忘我廳」舉辦空間探索行動計畫展覽。

莊志維以「符號」、「流動」、「空間」及「想像」為創作主題，規劃4座裝置展桌結合曲牆投影，並於裝置中設計燈光，提供觀眾夜間於歌劇院戶外也能欣賞藝術家巧妙設計的靈感微光，帶領觀眾重新發現歌劇院各個空間的想像與驚喜。

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▲▼台中歌劇院「隱藏版空間」！莊志維《一起散步 In the Progress》空間探索行動計畫展覽揭秘。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲莊志維對空間與圖像具有高度敏銳感。（圖／台中國家歌劇院提供）

莊志維是道地的台中人，從小看著黑手父親在工廠修理機械，在工廠中四處摸索，觸探不同的機械零件，開啟了他對探索與感知環境的本能。長大後從事跨領域視覺創作，擁有視覺設計、建築和新媒體藝術等多元領域背景，對空間與圖像具有高度敏銳感。

他的作品關注人、物件、空間之間流動的關係，且擅長運用光與裝置對空間進行改造，在駐館期間，他調閱歌劇院建築工程圖仔細查看，透過實地走訪各個空間角落，對歌劇院一些畸零空間，如：地下室的舞台佈景工廠、演出服裝修補及洗衣房、卸貨碼頭及機電房等，發現許多有趣、值得慢慢探索的細節。

▲▼台中歌劇院「隱藏版空間」！莊志維《一起散步 In the Progress》空間探索行動計畫展覽揭秘。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲▼台中歌劇院「隱藏版空間」！莊志維《一起散步 In the Progress》空間探索行動計畫展覽揭秘。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲▼台中歌劇院「隱藏版空間」！莊志維《一起散步 In the Progress》空間探索行動計畫展覽揭秘。（圖／台中國家歌劇院提供）

因此去年8月至10月期間，他和歌劇院共同規畫舉辦了5場「空間探索小組工作坊」，總共有80位來自不同職業或身分的民眾報名參加，其中有學生、退休人士，也有從事建築產業的經營者、空間設計相關的青年，他們都對歌劇院相當好奇，一起在莊志維的帶領下，發現到許多歌劇院不同空間的想像性和可能性，也將自己的所見所感手繪成圖稿。莊志維將這些圖像與文字，巧妙地呈現在展覽之中，成為重要的元素之一。

一般人對歌劇院的第一印象，就是一座表演的劇場，莊志維卻想打破大家的既定印象，隨著駐館不同階段的探索，與來訪民眾或館內工作人員交流對話，打開對歌劇院空間更多的突破想像。從個人創作連結到集體共創，創造更多歌劇院空間與人的互動交流，讓多元的可能性刺激大眾的想像。

他提到，「從事現地創作，第一步一定是在現場好好觀察，思考場地和人的關係，深入探訪歌劇院後，我思考到如果歌劇院不只是歌劇院呢？還有什麼可能性？當歌劇院的空間被設定為大劇院、中劇院和小劇場之後，其實還有很多空間是還沒有被定義的，那這些未定義的空間要怎麼變得有趣，就是我帶領大家一起來探索空間，一起來散步、發覺的，而這也是我創作的主要方向。」

▲▼台中歌劇院「隱藏版空間」！莊志維《一起散步 In the Progress》空間探索行動計畫展覽揭秘。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲▼台中歌劇院「隱藏版空間」！莊志維《一起散步 In the Progress》空間探索行動計畫展覽揭秘。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲▼台中歌劇院「隱藏版空間」！莊志維《一起散步 In the Progress》空間探索行動計畫展覽揭秘。（圖／台中國家歌劇院提供）

▲莊志維以「符號」、「流動」、「空間」及「想像」為創作主題，規劃4座裝置展桌結合曲牆投影。（圖／台中國家歌劇院提供）

台中歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院對於駐館藝術家的創作，都提供開放的態度，給予最大的支持，每一次的駐館藝術家所發表的作品都帶給我們很多驚喜，各種實驗過程的變化、藝術家的成長，也都是我們樂見的結果。「這一次莊志維以現地創作，將歌劇院作為創作基地，打開歌劇院許多我們沒有看到的地方，開啟了非常多想像的空間，歡迎大家來歌劇院《一起散步》，或許你也會和莊志維一樣，發現更不一樣、更有趣的歌劇院。」

《一起散步》展覽更於8月22日舉辦2場次「藝術家導覽」活動，莊志維將透過展件內容，向參加民眾分享此次創作的思路與想法。

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