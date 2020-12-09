罰不了醫管公司「要嚴管仲介雇主」　勞動部：修法改採立即開罰

▲仲介委託醫管公司安置外籍移工，爆出睡大通舖等違規情況。（合成圖／TIWA提供、記者張君豪翻攝）

記者趙于婷／台北報導

仲介委託醫管公司安置外籍移工，爆出睡大通舖等違規情況，勞動部也進一步做清查，並將對此修法，針對混居直接開罰。勞動部表示，以往有給仲介或雇主限期改善，但經討論認爲特殊重大情節，不會有改善空間，未來修法將改採立即開罰。

醫管公司不屬勞動部管轄，導致這次違規無法可罰，引發外界和雇主不滿。對此，勞動部也訂定規定牽制醫管公司。仲介委任醫管公司，要顧及委任責任，未來醫管公司在防疫上有漏洞，未達到標準，仲介就不得委任，這不僅對醫管公司影響甚大，也會依法裁罰仲介。

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勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良表示，自主健康管理過去沒要求通報地點，這次也直接規定仲介和雇主登入自主健康管理地點，通報系統也已經建立，自主健康管理期間也要保持社交安全距離和口罩等防護措施，未來仲介委託醫管公司要盡量做到一人一室。

另外，勞動部部長許銘春也表示將修法，未來嚴格開罰。蔡孟良說，移工入境後，雇主對居住環境要達到勞動部規定，包括住宿空間、消防等安全措施，之前規定雇主和仲介落實改善不合法部分，會給限期改善時間，但經過檢討，認為在特殊情節重大情況之下，不會有改善空間，未來修法會朝「立即開罰」的方向。