蔡英文粉碎「押寶說」　連出4招啟動與美國密集「跨黨派對話」

▲總統蔡英文8日出席「2020台美日三邊印太安全對話」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文在臉書上指出，這週是「外交週」，關鍵在於美國大選後，她接連參與4場國際會議並發表演說，與美方展開密集的「跨黨派對話」。涉外高層9日表示，從美國跨黨派對台支持力道來看，完全證明選前所謂「押寶說」，只是在野黨的錯誤操作。

蔡英文在上週五（4日）獲頒「全美議會交流理事會」（ALEC）的「國際領袖先鋒獎」後，這週二（8日）又出席「2020台美日三邊印太安全對話」，與美國前亞太助卿坎博（Kurt Campbell）視訊連線。

接著，蔡英文9日又受美國「國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）主席、前國務卿歐布萊特（Madeline Albright），及NDI會長、美國前國防部首席亞太副助理部長米德偉（Derek Mitchell）邀請，在NDI年度慶祝民主活動（2020 NDI Celebration of Democracy Gala）發表視訊演說，在這場線上會議上，她又跟美國眾議院議長裴洛西「線上同框」。

此外，蔡英文也將在10日，也是透過視訊的方式，在川普政府高層關係密切的保守派智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表線上演說。

涉外高層表示，在台灣內部，在野黨不斷炒作美豬、美牛議題的政治紛擾，但從蔡英文政府這一連串與美方展開的「跨黨派對話」，以及美國跨黨派對台支持力道來看，證明美國大選前，所謂「押寶說」只是在野黨的錯誤操作。

涉外高層指出，從另一方面來看，這也足以證明蔡英文政府強調的「持續爭取美國跨黨派支持」不是口號，而是持續具體落實，並且無畏國內政壇的烏煙瘴氣，她仍保持一貫冷靜風格，在目前良好的互信基礎上，力求持續推進台美關係。

▼總統蔡英文8日出席「2020台美日三邊印太安全對話」。（圖／總統府提供）

