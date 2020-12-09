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蔡英文：自豪每年數十萬人慶性平　三軍聯合婚禮也首次有同婚新人

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▲▼總統蔡英文應「美國國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）邀請，於年度慶祝民主盛會（2020 NDI Celebration of Democracy Gala）中發表錄影演說。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文應「美國國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）邀請，於年度慶祝民主盛會（2020 NDI Celebration of Democracy Gala）中發表錄影演說。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9日上午應「美國國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）邀請，於年度慶祝民主盛會（2020 NDI Celebration of Democracy Gala）中發表錄影演說中提到，她很自豪全球少有國家像台灣、美國一樣，每年有數十萬人民為促進或歡慶性平及同婚，攜手走上街頭，「今年，我們的三軍聯合婚禮中，首度見到同婚新人。我們深知，只有人人平等，沒有例外，人權才有意義」。

蔡英文在演說中說，很榮幸獲邀在美國「國際民主協會」的年度民主盛會上，和大家分享民主領導的故事，也就是已故眾議員路易斯（John Lewis）津津樂道的「好的麻煩」（good trouble）。

蔡英文表示，要恭喜美國人民以無比熱情再度行使民主權利，投票率創歷史新高，我們知道能行使民主權利是彌足珍貴的，這也時刻提醒我們一定要全力保護民主、自由的生活方式，因為在人類漫長歷史中，人民選擇自己的領導人，是特例，而非常態。

「路易斯對此了然於胸。」蔡英文說，身為民權運動的巨人，他力抗各種形式的種族主義。他協助選民登記投票，以確保人民的憲法投票權，並促成1965年的《選舉權法》，「為此，他付出慘痛的代價。就像他所說，有時為了完成有意義的變革，就必須招惹『好的麻煩、必要的麻煩』」。

蔡英文表示，在台灣切身認知「好的麻煩」，路易斯於1986年第一次當選美國眾議院議員，台灣也在那一年成立了第一個反對黨，創黨黨員都為捍衛民主、人權和言論自由信念走上街頭，有人還為此鋃鐺入獄，但他們沒有白白犧牲，他們讓台灣成了世界最自由、最蓬勃發展的民主政體。

蔡英文說，正因我們共享的價值觀，讓台美關係空前緊密，我們欣見兩國若干最高的職務都由女性出任，「我要祝賀副總統當選人賀錦麗成為美國第一位女性副總統。同樣令人振奮的是，今晚將獲頒國際民主協會民主獎的裴洛西議長，她在海內外堅定支持民主與民權，獲獎可謂實至名歸」。

蔡英文說，她也很自豪，全球少有國家像台灣、美國一樣，每年有數十萬人民為促進或歡慶性平及同婚，攜手走上街頭，「今年，我們的三軍聯合婚禮中，首度見到同婚新人。我們深知，只有人人平等，沒有例外，人權才有意義」。

▲2對同婚新人參與陸海空三軍聯合婚禮。 （圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）

▲2對同婚新人參與陸海空三軍聯合婚禮。 （圖／中華民國陸軍臉書）

接著，蔡英文談到「台灣民主基金會」，認為他們協助「國際民主協會」與「國際共和研究所」（International Republican Institute, IRI）在台北設處，「多年來，我不斷努力讓台灣成為亞洲閃亮的燈塔，我們的自由民主鼓舞了其他各國」。

蔡英文說，雖然已經獲得不少成果，但仍有許多挑戰在眼前，在香港，曾經是理所當然的權利和自由，如今都已成過去；在台灣，面對假訊息等干擾操作，我們不斷提醒自己，做好充分準備、保持警惕。

蔡英文強調，民主歷程不是風平浪靜，我們力爭得來的權利，有人卻視為威脅，認為是經常發生對峙與摩擦的根源，「我們很感激美國這幾十年來的力挺，台灣與美國既是朋友又是夥伴。美國兩黨對強化台美關係和加深價值觀的連結，展現出前所未見的高度共識」。

▼總統蔡英文應「美國國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）邀請，於年度慶祝民主盛會（2020 NDI Celebration of Democracy Gala）中發表錄影演說。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文應「美國國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）邀請，於年度慶祝民主盛會（2020 NDI Celebration of Democracy Gala）中發表錄影演說。（圖／總統府提供）

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