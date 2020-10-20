消保處查核50件預售屋「僅4件符合規定」　1建案拒改正

▲預售屋示意圖，與新聞內容無關。（圖／ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

消保處今（20日）開記者會指出，為了解建商對「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」遵循狀況，會同內政部地政司及各地方政府地政局處，針對全國50建案所使用之「預售屋買賣定型化契約」進行專案查核，結果發現全部查核項目均符合規定者計4建案，部分查核項目不符合規定者計46建案，經命限期改正後，除1建案拒不改正外，其餘45建案均已改正完畢。



消保處說明，本次共計查核「契約審閱權」、「房地標示及停車位規格」、「房地出售面積及認定標準」等15項目，除「富宇建設—世界花園（台中市）」、「陶喜建設—陶喜LiHo3（台南市）」、「富宇地產—世紀美（彰化縣）」及「富宇地產—中山臻邸（南投縣）」等4建案完全符合規定外，其餘各建案均有部分項目不符合規定。



消保處指出，各查核項目中，以下列各項違規情節最為嚴重，其違規件數及態樣如下：

一、 違反「通知交屋期限」規定，共計35建案。

（一） 擅自降低遲延利息數額。

（二） 將「交屋前」之修繕義務，變更為「交屋後」之保固責任。

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二、 違反「房地標示及停車位規格」規定，共計34建案。

（一） 未列明「停車位高度」。

（二） 未列明「停車空間面積計算方式」、「車道及其他必要空間面積」、「停車空間面積占共有部分總面積之比例」。

三、 違反「驗收」規定，共計34建案。

（一） 未列交屋保留款規定或以個別磋商方式，降低交屋保留款數額。

（二） 不當轉嫁水、電、瓦斯管線費用。

四、 違反「保固期限及範圍」規定，共計34建案。

（一） 減列結構保固之「項目」、縮減保固「期限」。

（二） 變更歸責事由，降低「保固責任」。

▲消保處提醒，預售屋交易契約陷阱多，消費者於簽約前請務必將契約攜回審閱。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



消保處表示，查核結果確認後，即要求各地方政府地政局處依消費者保護法第56條之1規定，命建商於30日內限期改正，除「總誼建設有限公司-竹南綻(苗栗縣)」拒不改正外，其餘45建案均已改正完畢，苗栗縣政府已依法裁罰新台幣3萬元，並再次命限期改正。



消保處提醒消費者，購屋是重大決定，所支出之金額亦甚為可觀，預售屋交易契約陷阱多，消費者於簽約前請務必將契約攜回審閱，並依「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」逐條核對，倘遇契約內容不合規定之建案，宜請建商改正或拒絕簽約，並可向主管機關檢舉，除維護自身購屋權益外，亦端正整體交易秩序。