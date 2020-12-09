狂凹廠商贊助！出殯日「來2台靈車」犯大忌...半年內家裡又走1人

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名從事殯葬業的網友昨發文表示，有位同行的直系血親前陣子過世，對方仗著資歷要求廠商贊助，出殯當天更不知何故，竟來了兩台靈車，結果半年內家裡又走了一位親人。他對此直言，喪禮出現這種情況，是非常不吉利的事。

網友在「靈異公社」提到，有位同行前陣子家裡的直系血親往生了，聽說有留下不少遺產，但那位同行仗著在業內的資歷，不管棺木、骨灰罐，甚至靈車，都硬凹廠商贊助。

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他接著說道，「不知道是不是沒喬好，出殯當天居然來了兩台靈車，這是很不好的禁忌！但他也沒注意到，還是神經比較大條，結果半年內又走了一位直系血親。」

有其他同行覺得，應該提醒當事人，一年內若家裡往生第二人的話，該去做祭空棺（祭三喪）的儀式，但同時也擔心，對方又會去凹師父做免費儀式。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後，他忍不住奉勸，「其實殯葬業有部分真的不該亂凹免錢的東西，除非你們家境真的很清寒，需要捐棺贊助，然後一場喪禮來兩台靈車是很不吉利的事。」

對此，網友也紛紛回應，「傻眼，這種錢也省啊，什麼奇葩都有」、「有些錢該自己出還是要自己出」、「好誇張哦」、「靈車來2台確實是不吉利，表示家裡還會有人往生，正確是出殯前，殯葬業會交代家屬需再自行開一台車跟去火葬場，因為靈車只開到火葬場後就不回頭，如果回頭表示家裡還會有人往生，會載不完的」、「通常一年內家庭連續兩位親人往生，深怕會有第三個，建議找專業道士，法師做制三煞」、「免錢的最貴」。