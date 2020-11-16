詭異！離世老人出殯「3兒子2媳婦」竟同時身亡　恐怖現場曝光

▲離世老人出殯，3個兒子2個兒媳不幸同時離世。（圖／翻攝自延平新聞網）

記者蔡儀潔／綜合報導

福建南平市11日發生一起詭異死亡悲劇，當天一名去世老人出殯，而其3個兒子和2個兒媳竟於同一天，遇上小客車翻車事故命喪黃泉。死者家屬無奈透露，那天早上他們去參加老人的葬禮，事情發生後，整個家族都受到很大的打擊。

綜合陸媒報導，福建南平市延平區一輛巴車11日發生翻車意外，致9人死亡5人受傷。事發當天，該中巴車從當地西洋村前往南平火葬場，為當地一名過世老人出殯，而車上搭乘的均為老人親屬。

車輛發生側翻後，老人的3個兒子和2個兒媳不幸當場去世，司機也在事故中身亡。死者家屬謝先生受訪表示，他的姐姐和姐夫都在這起事故中死亡，事發前一天，他還去參加老人的追悼會，之後便匆匆離開返回到南平，沒想到第二天發生這樣的事。

謝先生傷心透露，姐姐29歲的大兒子3個月前發生一起機車事故，現在仍然躺在醫院裡，也沒有能力照顧自己，之前都是姐姐和姐夫輪流照顧，但現在沒有人照顧他了，而小女兒只有13、14歲，還在讀國中。

▲事故現場。（圖／翻攝自我們視頻）

另一名家屬說，事發後大家都很難受，但是更可憐的是死者的孩子，謝先生的姐姐、姐夫今年均已50多歲，都是村裡的農民，其大兒子車禍後，曾在平臺發起救助籌款，還欠了一些錢，醫藥費也成問題，而老人的小兒子是離異家庭，留下2個小孩，大的12、13歲，小的才7歲，「接下去真的不知道該怎麼生活了。」

據延平區委宣傳部最新消息，延平區發生一起重大交通事故，造成9人死亡，5名受傷人員經省市專家全力救治，生命體征穩定，按照全市統一部署，延平區全面深化道路交通安全大整治，深入排查，消除隱患。一位工作人員表示，相關工作正在進行中，以官方通知為準。