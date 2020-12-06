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不用和同事交際！鄉民推2職業「高薪又低門檻」　底下正反派戰翻

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▲跑船,討海人,船員,港口。（圖／記者賴文萱攝）

▲跑船其實也要長時間和其他船員相處。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者黃可昀／綜合報導

很多人都聽過一句話，比工作更累人的是和天兵同事共事！因此有些人嚮往「低社交」的職業類型。有網友透露，他個性內向不喜歡和他人互動，辦公室的勾心鬥角他更無心應付，所以想找一個低社交、低門檻但收入要吸引人的工作。

原PO在PTT表示，他不喜歡和人聊天互動，要面對同事也讓他心很累，「還常看到勾心鬥角的情況更討厭」，於是起了換工作的念頭，左思右想都想不到哪種職業不太需要與人接觸、入行門檻又不高，「但卻有機會賺取高報酬的，即使工時稍微高那麼一點點也行。」

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▲▼ 殯葬業者,禮儀師 ,送行者 。（圖／記者張一中攝）

▲殯葬業者有時候也得和家屬溝通。（示意圖／記者張一中攝）

最多人提到的就是殯葬業，工作大部分時間都是在面對往生者，偶爾會接觸到家屬，但主要還是單獨作業，「高中畢業不用專業就能去洗屍體」、「殯葬業相較之下比較高薪，而且不太需要社交」、「心理過得去的話，跟處理屍體有關的都蠻符合原PO條件。」還有人推薦跑船員，長時間待在海上捕魚，比較少與外界接觸，「跑船啊，都在船上跟外界幾乎是0交流」、「這麼多樓看起來就跑船最符合了」、「跑船，而且沒辦法消費，穩定儲蓄。」

雖然許多網友點名「殯葬業」與「跑船員」，但現實並沒想像中那麼美好，尤其是跑船員長期生活在船上，要是和同事有處不來更難逃避，「跑船應該是有社交，在船上被霸凌欺負幾乎悲劇」、「20個人關在船上還階級分明…哪來的低社交啊，用想的就很恐怖，怎麼一堆人推」、「殯葬業你要跟上司同事家屬合作廠商有社交關係，沒有辦法讓你不社交的，就算自己當老闆也一樣。」

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