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好劇抽票／范逸臣挺腰扛大體！　全民大劇團新推《你好，我是接體員》超秀音樂劇

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼（圖／業者全民大劇團提供）
劇迷興奮，全民大劇團又推出精彩新劇啦！舞台音樂劇《你好，我是接體員》改編大師兄同名書籍，把殯儀業接體員的「超現實日常」用歌舞活真重現！面對開不了口自我介紹的客戶，自縊的叫他趟鞦韆、墜樓的是小飛俠、腐爛的是綠巨人，燒炭那位是…小黑！

====點我用新聞雲APP抽票！一人中獎兩人開心看劇====
▲▼（圖／業者全民大劇團提供）
▲▼男女主角范逸臣、方宥心與豪華演員群賣力排戲／全民大劇團提供
▲▼（圖／業者全民大劇團提供）

「…一切手續都辦妥了，我們也把遺體推到冰庫前面了，打開屍袋別好手環，當要換床的時候，突然我聽到好像有指甲在抓屍袋的聲音。

直覺不太對勁，而當時的司機也看著我，過不久又是一聲，我就跟司機說：「這個要再看一下！當時我跟老司機一起把屍袋打開，就看到老人家還在那邊喘...」──摘自大師兄《你好，我是接體員》

改編自PTT媽佛版爆紅作家大師兄，《你好，我是接體員》音樂劇由業界名導謝念祖操刀編導，露幕驚人演員陣容，不但男女主角邀請到演歌雙棲范逸臣、實力演員方宥心，更有歌手林曉培、演員康茵茵、劇場演員竺定誼、張丹瑋、凱爾、林玟圻Ctwo、呂紹齊與新生代優秀演員群同台熱演。

無人招領的遺體已經把一生悲歡放下了，後面的，就是接體員的事了。

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演出時間
12/18 19:30
12/19 14:30、19:30
12/20 14:30
演出地點
國父紀念館
全民大劇團製作
監　　製：王偉忠
編　　導：謝念祖
原創小說：大師兄
編　　劇：陳彥廷
製 作 人 ：陳怡靜
演員：范逸臣、方宥心、林曉培、康茵茵、凱爾、張丹瑋、竺定誼、林玟圻Ctwo、呂紹齊、陳奕均、劉樸、莫少萱、孔恩、王靉天、何憲晟、陳冠瑋、周家寗、翁子淇

=======詳細抽票辦法=======

◎步驟1：打開或下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday新聞雲》App並登入會員，點選下方「活動」開啟選單入口，即可下滑找到「你好，我是接體員」，贈票活動頁、點選進入填留資料，每天都有一次抽票機會，馬上抽起來！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 11月14日至11月20日2200止。
◎得獎獎項： 《你好，我是接體員》門票。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔！

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