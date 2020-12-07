人夫想抓小王…冷氣機裝針孔24hrs監看！妻抬頭一看氣炸

▲劉姓人夫因懷疑妻子在外有染，竟趁2人分居後派人至妻子住處，在冷氣機內裝設針孔攝影機。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／新北報導

新北市一名劉姓人夫因懷疑妻子在外有染，竟趁雙方暫時分居後，二度派人於妻子住所的冷氣機內裝設針孔攝影機，第一次裝在臥室，第二次則裝在客廳，且皆開啟了24小時循環錄影功能。劉妻一日發現遭監看，嚇得急報警處理。新北地院審結，劉男被依妨害秘密罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

劉男因懷疑妻子外遇，2018年12月2日遂暫時搬離2人的共同住所，接著同月11日，他便委請一名不知情男子至上址家中，在2樓臥室的冷氣機出風口裝設針孔攝影機，將鏡頭對準床的位置，並開啟24小時循環錄影功能，以此方式竊錄妻子非公開活動。

同月25日，他又再次委託另名男子前去妻子住所，將第2台針孔攝影機裝在客廳的冷氣機，將鏡頭對準沙發及鄰近區域，且同樣開啟循環錄影功能，想以此方式抓姦。劉妻2019年1月6日上午驚見冷氣機內竟暗藏鏡頭，驚恐地迅速向林口分局報案。

新北地院審理時勘驗相關證據擷圖及錄影畫面，認為劉男就算懷疑妻子外遇，也不得以此做為藉口調查配偶，恣意窺視、竊聽她私生活，甚至還以24小時不間斷的方式循環錄影，竊錄時間非短，行為確實已嚴重侵害劉妻的個人隱私及居住安寧，使她心理蒙受重大陰影，審結依竊錄非公開活動罪判劉男有期徒刑6月。得易科罰金18萬元。可上訴。

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