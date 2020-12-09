　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2女登山迷路天黑發慌　南嘉警消合作馳援助脫困

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南2名女子登山健行卻迷走，台南、嘉義警方合作聯手尋獲，2女十分感謝警、消人員熱心協助脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南2名女子登山健行卻迷走，台南、嘉義警方合作聯手尋獲，2女十分感謝警、消人員熱心協助脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南2名女子一同到大凍山登山步道健行，卻因迷失方向，竟走入嘉義縣大埔鄉，經台南市白河分局警方通報嘉義中埔分局警消人員協助，才在晚上8時多，尋獲2名女子，幸無大礙，結束這場驚魂記。

家住台南市區2名女性登山客，清早7時從台南市區出發來到台南市大凍山登山步道健行，原本是輕快的小健行，卻因下山時迷失方向，找不到登山口，時間一分一秒流逝，天色漸暗且氣溫急降，2女也越來越恐懼，下午4時轉而向白河分局關嶺派出所請求協助。

▲台南2名女子登山健行卻迷走，台南、嘉義警方合作聯手尋獲，2女十分感謝警、消人員熱心協助脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河分局關嶺派出所所長羅文錦接獲報案後，考量轄區內有許多錯綜複雜的產業道路加上天色已暗，民眾必定十分惶恐，即先電話安撫及提醒民眾山區收訊不佳，宜待在發話位置等候救援，且勿擅自移動位置避免跌落山谷等安全守則；同時並即利用手機發話位置尋找民眾經緯度。因民眾報案附近的電線桿均未找到，才發現民眾似已迷走至嘉義縣大埔鄉。

▲台南2名女子登山健行卻迷走，台南、嘉義警方合作聯手尋獲，2女十分感謝警、消人員熱心協助脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

羅所長立即聯繫嘉義縣中埔分局警消合力協助，並於晚上8時尋獲迷途的2名民眾，所幸2女精神狀況及體力良好，2女由衷感謝警方及時到場，結束4小時之山區迷途驚魂記。

白河分局分局長陳明宏表示，本轄山區地形複雜多變，加上天氣變化大，可能因路跡錯綜複雜，一不小心就會迷路，民眾在登山前，須充分理解迷路處理方式，冷靜判斷情勢，走錯路時應立即求救並簡短陳述人、事、時、地、物後原地等待救援，民眾於欣賞美麗風景之時，注意自身安全，以免於因意外而影響遊玩的心情。

超級神水、低價必入手

ET快訊
日本超紅「週一斷食法」　不運動一個月瘦5kg
任容萱爆密戀跑車男直擊　起底！1年前情變退演藝圈
彰化女童失蹤12年尋獲！離婚媽軟禁高雄　瘦到皮包骨僅32kg
Hebe演唱會結束收「華研存證信函」　16首歌涉侵權遭求償
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

7-11關東煮七成食材來自屏東「如記」　兼協助穩定農產品價格

2女登山迷路天黑發慌　南嘉警消合作馳援助脫困

台南「神秘白貨櫃車」終點曝！連2天現身...網驚：撞到台股跌停板

桃園2021跨年晚會持市民卡過卡感應登錄　有機會中汽車大獎

新北「翡翠樹蛙茶」新亮相　喝馥郁清爽有機茶兼做公益

從做餅學徒到餅舖老闆　徐振芳捐贈復康巴士響應獅子會公益精神

嘿！來桃園搖滾吧　「台灣搖滾音樂主題展」展現音樂多樣化

桃園2021跨年晚會「國師」唐綺陽首度參與　為市民指點迷津

台南、高雄空污警報！沙崙台糖荒地「大火爆煙」　北風狂吹助火勢

桃園果菜市場屋頂全面更換鋁鋅合板　場內溫度由45度降到34度

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

高雄運將疑在車內使用充電平板 碰一聲爆炸！他求救8分成焦屍亡

米克斯每天準時「等阿公下班」　從沒遲到過！直挺坐門口揪甘心

想找媽媽討抱！2兒一起哭超崩潰　爸爸1打2眼神死：拍攝者不救嗎

《驅魔麵館》趙炳圭一人打趴學校流氓　警察想包庇..富豪出面回擊超爽！

KID「我就是像余天」為自己辯論XD　女學生遇胡宇威心花開..緊盯眼球都不見

7-11關東煮七成食材來自屏東「如記」　兼協助穩定農產品價格

2女登山迷路天黑發慌　南嘉警消合作馳援助脫困

台南「神秘白貨櫃車」終點曝！連2天現身...網驚：撞到台股跌停板

桃園2021跨年晚會持市民卡過卡感應登錄　有機會中汽車大獎

新北「翡翠樹蛙茶」新亮相　喝馥郁清爽有機茶兼做公益

從做餅學徒到餅舖老闆　徐振芳捐贈復康巴士響應獅子會公益精神

嘿！來桃園搖滾吧　「台灣搖滾音樂主題展」展現音樂多樣化

桃園2021跨年晚會「國師」唐綺陽首度參與　為市民指點迷津

台南、高雄空污警報！沙崙台糖荒地「大火爆煙」　北風狂吹助火勢

桃園果菜市場屋頂全面更換鋁鋅合板　場內溫度由45度降到34度

羅志祥復出前頻出事！　周揚青開腔12字譴責小偷…網秒懂：酸爆

7-11關東煮七成食材來自屏東「如記」　兼協助穩定農產品價格

牡蠣補「精」還防爆痘！營養師激推「9大消痘食物」狂救爛皮膚

勞動基金炒遠百！操盤手自稱「阿扁提拔」　與爆乳人妻爽玩遊艇

力積電興櫃以43.6元開出　成交量逾萬張、漲幅達三成

小鬼潮牌推出「不鏽鋼冰塊」好特別　招牌骷髏帥到爆，超有紀念價值

2女登山迷路天黑發慌　南嘉警消合作馳援助脫困

詹子晴酒吧入口太隱密！　趙正平上門消費撲空怒罵

台北加碼GO優惠！2天1夜住五星飯店2200起　一日遊、誠品行旅買1送1

KIA Picanto預售誠意價54.9萬元起　安全配備逼死一票國產車

持修獲得MAMA新人獎！　用英文致謝...國際網友驚豔：聲音好美

地方熱門新聞

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

電台名主持人「志明」駕車撞人躺加護病房

桃園2021跨年晚會　「國師」唐綺陽參與

台糖荒地大火　南高環保局合力監控

桃園2021跨年晚會　持市民卡抽大獎

徐振芳捐贈復巴　響應獅子會公益精神

男子不會用Google Maps　竟失去姻緣！

台灣搖滾音樂主題展　展現音樂多樣化

桃園果菜市場屋頂　全面更換鋁鋅合板

吃完翻倒湯！女奧客嗆太貴　店家回應

大竹圖書館讀書　可欣賞六股埤塘夜景

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

更多熱門

相關新聞

轎車掉落中橫40米山谷　警喊話「駕駛有回應」

轎車掉落中橫40米山谷　警喊話「駕駛有回應」

花蓮台8線中橫公路慈恩段8日上午驚傳一輛自小客車掉落山谷，目前消防局人員已趕抵現場救援，並向山谷喊話，車內僅有駕駛1人，目前無生命危險。

小琉球海龜遇退潮...遭礁岩「禁足」

小琉球海龜遇退潮...遭礁岩「禁足」

2男10女爬山　2女累癱腳抽筋受困

2男10女爬山　2女累癱腳抽筋受困

原坐遊覽車卻改搭死亡炮車！8歲女童慘被燒成焦屍

原坐遊覽車卻改搭死亡炮車！8歲女童慘被燒成焦屍

獨自登那羅山失聯　7天後尋獲冰冷遺體

獨自登那羅山失聯　7天後尋獲冰冷遺體

關鍵字：

2女登山南嘉警消脫困

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小甜甜爆交往半年「懷孕了」！　婦產科領媽媽手冊

真有外星人！美國保密協議簽下去了

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

25歲公主女高中還和爸爸洗澡！　他綠到分手

小A辣開箱炫「變性後形狀」：妹妹界的頂級和牛！

Hebe收華研存證信函傻眼！16首歌涉侵權

台南神秘貨櫃車　破50公尺路人傻眼

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

未婚妻被擄到酒店下海！台北男超慌秒報警

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

為何陰毛是捲的？醫曝「3神奇作用」別急著剃　網友驚呆了

饗食天堂告一家3口吃霸王餐　結局出爐了

太常打手槍竟害頻尿！美女博士：是手的問題

高雄「濃煙塞滿」臭爆！網喊窒息：救救我

今水氣最多全台雨！4縣市防豪大雨　周日起急凍4天

更多

最夯影音

更多
帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤

帶阿嬤去潮州見失聯20多年老友　暖心互動「搶買單」3嬤笑開懷❤
3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

3秒就完成！韓國無痛「刺青機」 自己設計圖案、防水可維持3天

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

超精緻鬼滅之刃黏土人停格動畫 台動畫師還原雷之呼吸！網友跪

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

印度爆發怪病！4天狂增800例 口吐白沫似癲癇當地陷死亡恐慌

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

Janet懷孕7個月「總統府宮縮」嚇壞衛兵　求醫生保密二胎性別「生產過程多了期待」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面