2女登山迷路天黑發慌　南嘉警消合作馳援助脫困

▲台南2名女子登山健行卻迷走，台南、嘉義警方合作聯手尋獲，2女十分感謝警、消人員熱心協助脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南2名女子一同到大凍山登山步道健行，卻因迷失方向，竟走入嘉義縣大埔鄉，經台南市白河分局警方通報嘉義中埔分局警消人員協助，才在晚上8時多，尋獲2名女子，幸無大礙，結束這場驚魂記。

家住台南市區2名女性登山客，清早7時從台南市區出發來到台南市大凍山登山步道健行，原本是輕快的小健行，卻因下山時迷失方向，找不到登山口，時間一分一秒流逝，天色漸暗且氣溫急降，2女也越來越恐懼，下午4時轉而向白河分局關嶺派出所請求協助。

白河分局關嶺派出所所長羅文錦接獲報案後，考量轄區內有許多錯綜複雜的產業道路加上天色已暗，民眾必定十分惶恐，即先電話安撫及提醒民眾山區收訊不佳，宜待在發話位置等候救援，且勿擅自移動位置避免跌落山谷等安全守則；同時並即利用手機發話位置尋找民眾經緯度。因民眾報案附近的電線桿均未找到，才發現民眾似已迷走至嘉義縣大埔鄉。

羅所長立即聯繫嘉義縣中埔分局警消合力協助，並於晚上8時尋獲迷途的2名民眾，所幸2女精神狀況及體力良好，2女由衷感謝警方及時到場，結束4小時之山區迷途驚魂記。

白河分局分局長陳明宏表示，本轄山區地形複雜多變，加上天氣變化大，可能因路跡錯綜複雜，一不小心就會迷路，民眾在登山前，須充分理解迷路處理方式，冷靜判斷情勢，走錯路時應立即求救並簡短陳述人、事、時、地、物後原地等待救援，民眾於欣賞美麗風景之時，注意自身安全，以免於因意外而影響遊玩的心情。

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