64歲男獨登那羅山失聯　7天後在邊坡找到冰冷遺體



▲64歲錢姓男子獨自登山失聯，消防人員找到他時已死亡多時。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府消防局指揮中心於11月29日晚間接獲那羅山登山錢姓民眾失聯，歷經7日搜索，終於在本月5日午間找到死亡多時的錢姓山友遺體，目前消防人員也協助將錢姓山友遺體搬運下山，交由家屬處理後續事宜。

64歲的錢姓男子11月29日獨自攀登那羅山，因當日未按時間返家，家屬警覺報案請求協尋。消防局獲報後立刻派遣尖石分隊人員出動搜尋，30日始再加入消防局山難搜救小組及新板義消分隊、山難救助協會台北市支會、林務局新竹林區管理處等單位，共108人次前往搜救，終於在12月5日午間在那羅山三角點下方一處樹林邊坡發現錢姓男子。

▲▼消防人員與山搜、新板義消分隊、山難救助協會台北市支會、林務局新竹林區管理處等單位，共108人次前往搜救，終於在7天後找到錢男。

消防人員發現錢姓山友時他已明顯死亡，後續人員也協助將錢姓民眾遺體搬運下山，交由家屬處理後續事宜。

新竹縣消防局提醒，轄區山域特色為高度約落在2千多公尺的中級山，此種山域的環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區會有很多獵徑造成登山客的混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠，故本局提醒登山民眾，登山前請先準備充足的裝備(背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源)，並且民眾要具有下列的登山基本常識：1、迷路時不要輕易移動並停留在路徑上。2、登山要結伴而行千萬不要落單或獨攀。3、手機無訊號可撥打112或傳送簡訊描述該處地理環境，或上切至陵線有訊號處求救，千萬不要任意下切溪谷。民眾做好萬全準備，才能增進登山之安全。

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