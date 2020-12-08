全台最高！台東海端鄉生育補助再加碼　第一胎先領3萬2

▲台東海端鄉自明年元月1日起將生育補助金額從每胎1萬提升至每胎2萬，加上滿月禮金2千，縣府補助第一胎1萬，可領3萬2千元。（圖／海端鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

少子化帶來的衝擊，造成人口減少、人口老化和勞動力的不足，長遠影響年齡結構，進而增加地區的扶養負擔，台東縣海端鄉去年與今年出生人數幾乎持平，為鼓勵民眾生育，公所自明年元月1日起提高生育補助，將原補助金額每胎1萬元提升至每胎「2萬元」，除此之外，還有滿月禮金2千元，符合補助條件者，海端新生兒父母『最少可領2萬2千元』。

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▲加上台東縣政府補助第一胎1萬元，生第一胎可領3萬2千元，實為不無小補的小確幸。

海端鄉胡金至鄉長表示，鄉內人口嚴重流失，少子化和高齡化現象再再衝擊海端鄉，加上今年度疫情突襲，對抗疫情期間，許多家庭生活型態改變，為鼓勵鄉親返鄉育兒與生活，從明年1月1日起，父或母凡設籍在海端滿六個月以上，每生一胎，公所補助2萬元。胡金至強調，雖然大環境經濟不景氣，還是排除萬難造福不同族群，減輕家庭負擔，造就幸福家庭。

另外，加上台東縣政府補助第一胎1萬元，第二胎以上補助1萬5千元，凡父母其中一方設籍海端鄉滿6個月，生第一胎即可至少領3萬2千元，對於父母而言，實為不無小補的小確幸。

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