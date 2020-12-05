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小百合帶你玩！搭台灣好行「關故線」　泡湯吃甕缸雞一次滿足

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▲▼小百合擔任台灣好行關故線的年度代言人。（圖／觀光局提供）

▲小百合擔任台灣好行關故線的年度代言人。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推動冬季平日團遊補助，12月起於平日跟團出遊兩天一夜以上，就可領取補助，每團旅行團最多可領1.5萬元，若以一團15人試算，等於每人可補1000元。觀光局邀請藝人早川小百合擔任代言人，旅客搭乘台灣好行關故線，可泡湯吃美食、拍波波草網美照、走訪俗女養成記拍攝景點、騎腳踏車欣賞田野。

觀光局表示，小百合是許多電視節目的固定班底，同時也是日本知多市觀光大使及名古屋中部國際機場親善大使，外型亮麗、開朗活潑、平易近人，成為交通部觀光局西拉雅國家區管理處推動的「台灣好行-關子嶺故宮南院線」年度代言人。

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▲▼小百合擔任台灣好行關故線的年度代言人。（圖／觀光局提供）

▲▼小百合擔任台灣好行關故線的年度代言人，帶領旅客玩遍多個特色景點。（圖／觀光局提供）

▲▼小百合擔任台灣好行關故線的年度代言人。（圖／觀光局提供）

觀光局指出，台灣好行關故線行經多個特色景點，包含故宮南院，來到這裡除了可以觀賞到許多的歷史文物，還可以拍攝紅極一時的波波草網美照。說到後壁就想到今年金鐘獎獲得迷你劇集獎的俗女養成記拍攝地點-菁寮老街，不僅可於老街中尋找女主角老家中藥店等拍攝景點，結束後還能在附近租借腳踏車，悠閒地騎著單車欣賞田野風光。

觀光局表示，關子嶺故宮南院線串聯關子嶺及故宮南院兩大知名景點，沿途行經許多特色景點，夏天時可以前往白河觀賞大片的蓮花池，於清晨時欣賞到最美的蓮花姿態，結束後到白河市場品嚐道地必吃美食。

▲▼小百合擔任台灣好行關故線的年度代言人。（圖／觀光局提供）

▲▼冬季平日團遊補助上線，旅客可多加把握。（圖／觀光局提供）

▲▼小百合擔任台灣好行關故線的年度代言人。（圖／觀光局提供）

觀光局推薦，天氣涼爽時，不要錯過關子嶺泥漿溫泉，泡完溫泉後享用關子嶺在地美食-甕缸雞，是許多人吃過都難以忘懷的絕佳美食。此條路線還有許多豐富的景點，不用再為去哪玩而苦惱了，跟著小百合的腳步，一起搭乘台灣好行關故線玩遍各個景點。

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