全台1萬間商家「消費就送進擊券」　國旅自由行住宿現省500元

▲年底出遊可享多種優惠。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

年底瘋國旅正是時候！交通部觀光局本月起推動平日團體旅遊補助，春節再推動孝親補助專案，不只如此，觀光業者也聯合推出價值500元的進擊券，盼能吸引民眾出遊。中台灣觀光產業聯盟表示，將結合全台1萬間店推出「來店消費送住宿進擊券」的活動，預計發行1000萬張進擊券、帶動10萬住宿人次、創造5億元的觀光產值。

安心旅遊補助結束，觀光業者為刺激旅遊景氣，將於今（1）日起至明年12月31日間，推出「進擊券」國旅補助，民眾只要至官網登錄，入住指定飯店就可折抵500元，補助不限使用次數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主辦單位中台灣觀光產業聯盟指出，目前已逾四百家旅宿業者參加，參與範圍從台北、台中、高雄、花東、甚至離島，範圍涵蓋全台22縣市。消費者只要「查看適用的旅館、完成訂房、上網登記入住的日期」，就可以享有優惠，優惠不限一次，也不須上傳身分證。

▲中台灣觀光產業聯盟表示，未來預計發行1000萬份實體進擊券，民眾也可掃QR Code使用優惠。（圖／中台灣觀光產業聯盟提供）

中台灣觀光產業聯盟表示，為了推廣補助消息，將結合全台1萬間店家推出「來店消費送住宿進擊券」的活動，預計發行1千萬張優惠券，帶動10萬人次住宿，創造至少5億觀光產值，另外店家端因發行住宿券吸引民眾上門消費，也可以為店家帶來超過10億營收(每位顧客以100元計)，合計效益達15億。

位於高雄的上德有限公司，旗下兩大品牌「上德燕窩農場」、「你真好燕窩」也是此次配合民間版安心遊2.0推廣的受惠者之一。公司營運部門林晃民副總表示，11月開始，推出至店裡消費，除即贈送安心遊2.0「500元進擊券」。

▲▼一萬間店與進擊券合作，以推廣觀光與刺激消費。（圖／中台灣產業聯盟提供）

林晃民表示，許多客人仍然不知道有這個民間好康可以申請，同時在店內除了推廣吃燕窩養身外，同時也告訴客人適時的配合旅遊放鬆心靈，才能身心兼顧，也因此該店11月的燕窩及燕窩屋業績至少成長了三成。

另一家響應推廣民間版安心遊2.0的店家麥咖啡業者表示，11月開始推出消費滿百元提供安心遊2.0進擊券，讓許多朋友發現這個新優惠，也為自己的銅板經濟躍升為百鈔經濟。