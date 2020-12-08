「春節國旅補助」今開搶！55歲↑爽玩4天補6千　點這一次看遊程

▲春節孝親國旅補助專案的交通方式不含搭船。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局為達刺激觀光與疏運效果，將於2月8日至13日間推出「春節孝親專案」，年滿55歲以上的本國國民，從外縣市搭乘雙鐵、飛機、國道客運至北北基桃竹等6縣市旅遊，最多可享6000元補助。觀光局表示，今日下午2點起，台灣旅宿網將公開有參與本專案的旅行社與該案Q&A，欲參加的業者即起至1月底可申請。

觀光局表示，今日下午2點起，旅客可至台灣旅宿網春節孝親專案專區查詢有參加「春節疏運孝親專案」的旅行社。另專案適用條件及相關細節，亦將公告於活動專區的Q&A。另可撥打專線0800-211734諮詢相關問題。

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觀光局表示，欲參加本次活動之旅行業，可自即日起至110年1月31日前，檢附旅行業執照影本並註明客服專線，函文向觀光局申請。

▲觀光局本月起推動團體旅遊補助。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，7月起推動安心旅遊，響應最熱烈的區域包括花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、台中市、高雄市，北部區域則未見復甦，為協助困難的北台灣旅遊業者，因此春節孝親國旅補助針對北台灣實施，希望能達到紓困與疏運兩大效果。

觀光局指出，春節孝親專案將於2月8日到13日間推動，適用補助對象為55歲以上的本國國民，必須以住宿＋搭乘雙鐵、國道客運或飛機等配套專案為主軸，每人憑身分證每晚可補1500元，最多可用4次、補助6000元。

觀光局表示，本月已開始受理旅行業報名，8日起由旅行業包裝後陸續推出相關套裝產品，觀光局將建置台灣旅宿網孝親專案活動專區，公告參加活動的旅行業名單、詳細活動細節等。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

針對適用的大眾運輸沒有船隻一事，觀光局旅宿組解釋，雖然沒有包含搭船，但離島的鄉親可以搭船來台後，再透過指定的大眾運輸抵達北台灣旅遊，仍可享有補助。

觀光局預估，需要花費2到3年後，來台國際旅客才可能恢復去年1200萬人次的水準，因此將先持續提振國旅，再佈局衝刺國際。交通部長林佳龍表示，目前觀光局的振興計畫都是到明年初，預計明年疫苗研發成功後，觀光旅遊業就可迎接新的商機，不過若疫情有所轉變，觀光局也會再檢視推動相關方案。