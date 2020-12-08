周玉蔻批失智、林飛帆嗆bumbler　馬英九：唾棄這兩個信用破產的人

▲林飛帆。（資料照／記者周宸亘攝）

記者羅婉庭／台北報導

媒體人周玉蔻8日於節目中表示，前總統馬英九曾想與大陸國家主席習近平簽署政治協議，民進黨副秘書長林飛帆笑稱「不知這bumbler在想什麼」。對此，馬前總統辦公室下午發出478字新聞稿猛烈反擊，直批這兩個信用破產的人無的放矢，再次上演欺騙人民的爛戲碼，民眾應予唾棄。

馬英九辦公室表示，周玉蔻才因造謠誹謗馬前總統而登報道歉，如今又胡扯馬前總統在2015年時「想要跟習近平簽政治協議，是老美把他阻擋住」、「馬英九自己失智」等言論，這些毫無根據的不實言論，明顯再次造謠，「不知周女士是否是官司敗訴定讞後覺得太無聊，想要再嘗道歉賠償苦果？」

針對馬英九請民主黨前任官員向拜登新政府建議，鼓勵兩岸恢復對話，和平解決爭端，卻被林飛帆批評「匪夷所思」，馬英九辦公室也表示，連蔡英文總統都說兩岸應「共同討論和平相處之道」、「在對等尊嚴下對話」，林飛帆為何要唱反調？難道不希望兩岸和平解決爭端？林飛帆見不得兩岸關係改善的思維，才令人「匪夷所思」。

馬英九辦公室指出，周玉蔻誹謗馬英九前總統、連戰前副總統，皆被法院認證造謠，劣跡昭著，言論毫無可信度；林飛帆為了區區9萬，從反對開放瘦肉精的學運領袖，轉身成為倡議萊豬進口的民進黨副秘書長，也早已信用破產。兩人沆瀣一氣、無的放矢，民眾應認清假面者之猙獰，群起唾棄。