「我冤枉到極點」　陳超明批立院假清高：不了解官司就說尊重司法

▲立委陳超明交保後，今赴立法院報到並受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委陳超明涉嫌收賄案，台北地方法院4日開庭，裁定500萬元交保，羈押127天後重獲自由。陳超明8日現身立法院報到，受訪時強調自己是清白的，「冤枉到極點！」他也批評立法院都是「假清高」，至少要去了解每個立委牽涉的官司，但完全不問就說「尊重司法」，直呼非常荒謬，看起來就好笑。

陳超明8日上午現身立法院並受訪，被問到是否感覺被政治追殺，陳超明表示，自己是看了筆錄才知道一些內容，「從筆錄中已經顯示有這樣現象，我不是參與者，但筆錄裡面有顯示這樣的現象，我不能講太多⋯」也強調自己確實沒有做，「我當然冤枉到極點！」

談到未來是否爭取苗栗縣長，陳超明表示，他曉得自己的實力在哪裡，「其實我機會非常大，每次我都是主要人選」，但自己比較重於承諾，選擇做民意代表，家人也勸他不要參與縣長選舉 ，「但經過這次事件，我會去思考一些問題。」

陳超明接著說，當立法委員看起來沒有用，「立法院本身就是弱勢團體，裡面都是假清高」，當憲法賦予你權利，應該要去保障，否則如何保障民眾百姓？怎麼可以一片打？最起碼要了解每個立委牽涉的官司，禁見期間也可以問律師團，「不問就說立法院尊重司法，實在非常荒謬，還在自我解釋，看起來就好笑！」

陳超明強調，幾個人涉案的不一樣，自己是依政治獻金法申報，卻一直被抹黑，乾脆把政治獻金法廢掉，他希望任何人都要有道德良心，維持社會公平正義的基本底線。

陳超明也有感而發的說，自己參與政治幾十年來，天天都匆匆忙忙，這次關到裡面，看了一些雜誌、小說，看到不敢再看，才發覺自己在政治生涯中耽誤很多，為了選民匆匆忙忙，幾乎沒停過。

「天天為了選民服務跑地方，有時候講起來很難過，連孫子要跟我見面都要排時間。」陳超明說，自己體會到活在當下要好好照顧、愛護身邊的人，不要這樣匆忙過，政治這條路非常艱辛，農業縣市的立委選區很大，每天都要跑，「在我選區每個過世的人我都親自去拈香」，每個政治人物的選舉環境不同，自己感觸非常多。

陳超明呼籲，確確實實讓司法公平審判，司法要進步，「以法論理，以理論法」，照證據來講法，相信台灣會越來越好，也再次強調自己非常坦蕩。

其他人也看了這些...

►國民黨曝光影片打臉蘇貞昌：日期內容全講錯、信功談的是口蹄疫

►蔣萬安不在意被綠營攻擊 反嗆蘇貞昌：國會殿堂公然說謊毀人商譽

►扯信功挺美豬遭打臉 蘇貞昌：不是指哪家公司支持萊劑肉品進口

更多熱門新聞...

►信功「拒用萊豬」打臉 政院：蘇貞昌指的是豬農支持政府協助豬農

►獨／萊豬衝擊709億養豬業 風險評估報告不到350字

►獨／農委會萊豬影響報告4頁全文曝光 「讓進口國競爭冷凍市場」

►振興一下我們的美麗