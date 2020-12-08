陳超明交保後現身立院　談參選苗栗縣長：我每次都第一名但都不去爭

▲立委陳超明交保後，今赴立法院報到並受訪。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委陳超明涉嫌收賄案，台北地方法院4日開庭，裁定500萬元交保。陳超明8日現身立法院報到，受訪時被問到未來是否爭取苗栗縣長，他透露，經過這次事件感觸很多，會去思考，「其實每一次我都算是第一名候選人，但他們準備久了，我就不免強去爭，我還在思考。」

陳超明8日上午現身立法院並受訪，被問到是否感覺被政治追殺，陳超明表示，自己是看了筆錄才知道一些內容，「從筆錄中已經顯示有這樣現象，我不是參與者，但筆錄裡面有顯示這樣的現象，我不能講太多⋯」媒體追問「會不會覺得冤枉？」陳超明則說，「因為我確實沒有做，我當然冤枉到極點！」

談到未來是否爭取苗栗縣長，陳超明表示，他曉得自己的實力在哪裡，「其實我機會非常大，每次我都是主要人選」，但自己比較重於承諾，選擇做民意代表，家人也勸他不要參與縣長選舉 ，「但經過這次事件，我會去思考一些問題，因為當立法委員看起來沒有用，立法院本身就是弱勢團體，都是假清高。」

陳超明強調，是否參選還在思考中，「其實每一次我都算是第一名候選人，但他們準備久了，我就不免強去爭，我在思考」，他表示，地方走一走、問一問就曉得，而他也在思考，自己到了這個年紀，人生是要奮力一搏，還是好好把事情做完，這段時間感觸良多。