單親媽殺子！她坦言「也曾這麼做」嚇壞兒　痛哭：謝謝你原諒媽媽

▲這名媽媽也曾差點殺害自己的兒子。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

新北市30歲的吳姓單親媽媽下藥將8歲、6歲的小姊弟迷昏勒斃後，服藥輕生，最終吳女倖存，25日被判處死刑，引起各界議論。一名曾患有躁鬱症的媽媽坦言，她也曾因為出意外、錢被盜領，在生活快撐不下去之際，試圖殺了自己的兒子；還好她後來下不了手，才沒親手扼殺兒子的美好未來，而大批網友看到貼文後，也紛紛給予溫暖的回應。

這名媽媽在「爆怨公社」上表示，「我是來懺悔的，這是我的心魔」，她在看見吳女勒斃小姊弟的新聞後，想起自己也曾出現這樣的念頭。她娓娓道來，幾年前，她因出了嚴重意外而癱瘓，而身上僅存的生活費又被外籍看護盜領，當時患有躁鬱症的她，實在撐不下去，因此在絕望之際，便做了與吳女同樣的行為。

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還好，她當時依舊狠不下心、下不了手，所以沒有釀成悲劇。兒子驚醒後，立刻詢問「媽媽妳在幹嘛？」她聽到後立刻痛哭失聲，不斷地道歉，覺得自己不應就此斷送孩子的美好未來，也不該幫兒子決定這一切。

媽媽昨（27）日問了兒子，「你曾經恨過媽媽嗎？對你做出這種事？」想不到兒子竟回應，「忘了！你也別再想了！都過去了。」這段話讓她眼眶一紅，知道兒子雖然記得，但卻願意原諒，「謝謝你、謝謝你原諒媽媽曾經差點做出失去你的傻事。」

貼文一出，網友紛紛回應，「其實孩子都知道媽媽的辛苦，只是選擇埋在心裡，不想增加母親的痛苦」、「人都會有那一瞬間失去理智，但還好你醒了」、「其實兒子都知道，他肯打開心房說不知道是為了讓妳不要有悔恨，妳很勇敢的撐過來，兒子也記在心裡了」、「走過最暗底、忍過就是重生的開始，恭喜你！你重生了」、「感謝妳勇敢面對，努力撐下去」。